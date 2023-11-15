Bradley: "Norris, Perez'in yerine geçebilecek en önemli aday"

McLaren, sezona oldukça kötü başlasa da son aylarda Red Bull ve Max Verstappen'e en yakın rakip haline geldi.

PlanetF1.com ve DR Sports işbirliğiyle hazırlanan On Track GP'nin son podcast bölümüne katılan Bradley, özellikle McLaren pilotu Oscar Piastri'nin çaylak sezonuna övgüde bulundu.

Ayrıca Norris'in McLaren'in gerçek takım lideri olduğuna inandığını ve kendisini Verstappen'in takım arkadaşı olarak Sergio Perez'in yerine geçecek en önemli aday olarak gördüğünü belirtti.

Bradley, "Oscar'ın harika bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Bence onun bir çaylak olduğunu unutuyoruz ve bu muhtemelen ona verebileceğimiz en büyük iltifat."

"İnanılmaz bir yıl geçirdi ama Lando da çok iyi bir pilot olduğunu gösterdi. Dürüst olmak gerekirse, gelecek yıl Checo ile ilgili ciddi soru işaretleri varsa, [Daniel] Ricciardo'nun da AlphaTauri'de kalacağı kesinleştiğine göre şu anda en önemli aday o olabilir." dedi.

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing

Eylül ayındaki İtalya GP'si öncesinde konuşan Norris, bir aşamada Verstappen'in takım arkadaşı olmaya açık olduğunu ve üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen'e karşı kendini test etme şansını yakalamak isteyeceğini açıkladı.

Norris, "Bu kesinlikle gelecekte açık olacağım bir şey. Max'in Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

"Formula 1'e girene kadar ona karşı hiç yarışmadım, hep bir alt serideydim. Kartingde onu zaten oldukça iyi tanıyordum."

"2013'te onunla ilk kez tanıştım ve neler yapabildiğine tanık oldum."

"Bence hangi araçta olursa olsun, benzer bir seviyede performans gösterebilecek. Belki farklı sonuçlarla ama yine de benzer bir seviyede."

"Böyle biriyle birlikte çalışmak ve ona karşı gerçekten nerede olacağımı görmek harika olurdu." dedi.