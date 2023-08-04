Bradley: "FOM ve FIA, Red Bull'u 'mahvetmek' için ellerinden geleni yapacaklar"
Le Mans galibi Richard Bradley, bir sonraki yönetmeliklerin Red Bull'un griddeki hakimiyetini azaltmak amacıyla düzenleneceğini öngörüyor.
Red Bull, iki pilotunun şu ana kadar 12 yarışın tamamını kazanmasıyla 2023'ü domine eden takım haline geldi ve yaz arası sona erdiğinde bu seriyi devam ettirecek gibi görünüyor.
Bu durum, pek çok kişinin bu dominasyon döneminin ne zaman sona ereceğini merak etmesine yol açtı.
2026 güç ünitesi değişikliklerinin, 2022 yönetmelik değişiklikleri kadar dramatik olması beklenmese de Bradley, FOM ve FIA'nın Red Bull'u 'mahvetmek' için ellerinden geleni yapacaklarını tahmin ediyor.
On Track GP podcast'ine verdiği demeçte Bradley, "FOM ve FIA'nın tarzı bu. Her zaman özellikle o esnada lider olan takımı mahvetmek için kural döngüleri tasarlarlar."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Bunu tarih boyunca gördük. Aktif süspansiyondan ve tüm elektronik yardımcılardan kurtulduklarında bunu Williams'a yaptılar. Bunu Ferrari için yaptılar, böylece birden Renault dominant hale geldi ve [Fernando] Alonso şampiyonluklarını o zaman kazandı."
"Yani Red Bull'u hedef alacaklarını söyleyebiliriz. O zaman biz de Red Bull'u zayıf kılan şeyi bulacağız ve bundan faydalanmaya çalışacağız. Yani bu döngüde öyle bir zaman gelecek ki Red Bull kaybedecek ve başka bir üretici zirveye çıkacak. Bence o zaman durumu ciddi bir şekilde yeniden değerlendirmeniz gerekecek." dedi.
Yeni düzenlemelere daha üç yıl var ama şimdiden bazı sesler endişelerini dile getirmeye başladı. Bunlar arasında en dikkat çekeni, devasa bir bataryaya sahip 'Frankenstein' bir araçtan kaçınmak için düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Red Bull patronu Christian Horner oldu.
Bradley, Horner'ın sesini yükseltmesinin nedenlerinden birinin, kuralların takımına zarar vermek için hazırlandığını bilmesi olduğuna inanıyor.
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