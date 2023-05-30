Bradley: "Ferrari, Monako'da doğru bir strateji yaptı"

Hamilton, Sainz'ın önünde zaman kazanmak için Monako'da erken pit denemesi yapmıştı.

Bunun üzerine Ferrari, Sainz'ın istememesine rağmen onu pite almayı tercih etti.

O esnada podyumun son basamağı için Esteban Ocon'a karşı mücadele eden İspanyol pilotun tepkisi "Hamilton umurumda değil!" oldu.

Bradley bu konuda, yarış sonrası On Track GP'ye verdiği demeçte şunları söyledi: "Ferrari'nin taktikleri pit zamanlaması sebebiyle tekrar sorgulanıyor. İster inanın ister inanmayın, bu konuda Ferrari'nin tarafındayım."

"Bence strateji konusunda her zaman bir tartışma olacaktır, ancak Sainz istediği zaman pit yapsaydı, Hamilton'a karşı pist pozisyonu kaybedecekti."

"Monako'da geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz, bu nedenle bu sefer Ferrari'den yana olacağım."

Cumartesi ve Pazar günlerinin nasıl geçtiği göz önüne alındığında Bradley, Sainz'ın üçüncü antrenman seansında yaptığı kazanın hafta sonunun geri kalanı için etkileri olduğuna inanıyor.

Bradley, "Carlos Sainz çok kötü bir yarış geçirdi."

Damaged front wing for Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Açılış turlarında tünelden çıkarken Ocon'a çarptı, yağmurda spin attı ve sonunda yarışı sekizinci sırada bitirdi."

"Antrenmanda da kaza yaptı ve söylediğim gibi, bir cadde pistinde her şey tur atmakla ilgili, özellikle de hafta sonunun başında."

"Bir kaza nedeniyle tur atma şansınızı kaybettiğinizde kendinize olan güveniniz sarsılır, araçla ve pistle ilgili rahatlığınızı kaybedersiniz ve bu da hafta sonunun geri kalanı için aklınıza küçük bir şüphe sokar. Bence bunu Sainz'ın yaşadığı şey buydu."

Max Verstappen'in Pazar günü rahat bir zafer elde etmesiyle Red Bull, Takımlar Şampiyonası'nın zirvesinde 129 puanlık bir fark açtı.

Bu sebeple Bradley, bu yılki şampiyonluk yarışının çoktan bittiğine inanıyor.

"Dürüst olalım, Takımlar Şampiyonası sona erdi."

"Bu, Schumacher-Ferrari seviyesindeki bir üstünlük. Dürüst olmak gerekirse bunun değişeceğini sanmıyorum."

"Bence şu anki formuyla Alonso çok iyi görünüyor, özellikle Aston Martin'in geliştirmeleri işe yararsa Pilotlar Şampiyonası'nda ikinci olabilir; ancak Takımlar Şampiyonası bitti."