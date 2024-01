Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"

Alfa Romeo ile ortaklığı sona eren Sauber, 2026'dan itibaren Audi Works takımı olacak yeni bir bağlantı öncesinde Stake F1 olarak iki sezonluk bir geçiş döneminde bulunuyor.

Audi'nin ilk F1 kadrosu için şimdiden Carlos Sainz, Nico Hulkenberg ve Esteban Ocon gibi pek çok pilotun adı geçti.

On Track GP podcast'inde konuşan 2015 Le Mans LMP2 sınıfı galibi Bradley, Çin'de yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak Audi'nin bu ülkede sahip olduğu devasa marka varlığından bahsetti.

Bu nedenle, Zhou'nun griddeki tek Çinli F1 pilotu olması, Bradley'e göre Zhou için bir fırsat.

Bradley, Audi döneminin başlayacağı 2026 yılında Zhou ya da Bottas'ın hâlâ takımda olacağına inanıp inanmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, olacaklarından çok ama çok eminim."

"Öncelikle, en azından Zhou açısından, Çin'in Audi'nin en büyük pazarı olduğundan oldukça eminim. Ancak Audi'nin olmasa bile Volkswagen Grubu'nun Çin'de çok büyük bir pazarlama potansiyeli olduğu kesin."

Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Audi CEO Markus Duesmann during the Audi press conference at Auto Shanghai 2023