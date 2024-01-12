Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"
Le Mans sınıfının galibi Richard Bradley, şu anki adıyla Stake F1 kadrosunun 2026'da Audi'nin gelişinde de değişmemesi gerektiğini savundu.
Alfa Romeo ile ortaklığı sona eren Sauber, 2026'dan itibaren Audi Works takımı olacak yeni bir bağlantı öncesinde Stake F1 olarak iki sezonluk bir geçiş döneminde bulunuyor.
Audi'nin ilk F1 kadrosu için şimdiden Carlos Sainz, Nico Hulkenberg ve Esteban Ocon gibi pek çok pilotun adı geçti.
On Track GP podcast'inde konuşan 2015 Le Mans LMP2 sınıfı galibi Bradley, Çin'de yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak Audi'nin bu ülkede sahip olduğu devasa marka varlığından bahsetti.
Bu nedenle, Zhou'nun griddeki tek Çinli F1 pilotu olması, Bradley'e göre Zhou için bir fırsat.
Bradley, Audi döneminin başlayacağı 2026 yılında Zhou ya da Bottas'ın hâlâ takımda olacağına inanıp inanmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, olacaklarından çok ama çok eminim."
"Öncelikle, en azından Zhou açısından, Çin'in Audi'nin en büyük pazarı olduğundan oldukça eminim. Ancak Audi'nin olmasa bile Volkswagen Grubu'nun Çin'de çok büyük bir pazarlama potansiyeli olduğu kesin."
Fotoğraf: Audi Communications Motorsport
Audi CEO Markus Duesmann during the Audi press conference at Auto Shanghai 2023
"Üç yıl boyunca Çin'de yaşadığım için nereye giderseniz gidin bir Volkswagen Grubu arabası ya da ağırlıklı olarak bir Audi görüyorsunuz."
"Örnek olarak Audi, Şangay Formula 1 pistinin isim haklarını aldı. Şu anda pistin adı Şangay Audi Uluslararası Pisti. Bu yüzden Zhou'yu orada tutmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, kötü bir iş de yapmıyor."
Ve Audi, garajın diğer tarafında Formula 1 tecrübesi olan birinden kesinlikle faydalanacaktır ki takım zaten Bottas gibi başarılı bir isme sahip.
Fin pilot Mercedes'le kazandığı beş Takımlar Şampiyonası zaferinin bir parçası olarak kazanan bir takıma katkıda bulunmayı çok iyi biliyor, dolayısıyla Bradley bu deneyimin Audi için bir kazanç olacağını düşünüyor.
Bradley, "Valtteri, Mercedes'ten edindiği deneyimle ve Alfa'da geçirdiği süre boyunca oldukça sağlam bir performans sergiledi. Bence Audi için harika bir seçenek olacaktır." dedi.
Son Haberler
Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"
Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek" Van Buren: "Leclerc'in tıpkı Verstappen gibi sabırlı olması gerek"
M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı
M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı M-Sport yeni 2024 WRC Ford Puma'yı tanıttı
Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"
Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük" Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"
Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"
Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli" Bradley: "Audi, 2026'da Stake'in pilot kadrosuyla devam etmeli"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar