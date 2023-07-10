Brad Pitt'in sürücü brifing'ine katılması pilotları mutlu etmiş
Formula 1 pilotları, Cuma günü sürücü brifing'ine katılan Brad Pitt ve film ekibinin varlığından rahatsız duymuyor, aksine destek sunuyor.
Pitt ve yönetmen Joseph Kosinski toplantıya esasen kendilerini tanıtmak ve Apple destekli yeni F1 filminin yapımıyla ilgili her türlü rahatsızlığı kabul ettikleri için sürücülere şimdiden teşekkür etmek için katıldılar.
Aylar süren hazırlıkların ardından çekimler bu hafta sonu ciddi bir şekilde başladı ve film ekibi padokta varlığını göstermekte.
Öyle ki, F1 yönetimi tarafından takıma bir garaj ve pit duvarı dahi tahsis edildi.
GPDA direktörü George Russell, "Sanırım dünya çapında bir süperstarı ilk kez gördüğünüzde oldukça şaşırıyorsunuz."
"Ancak Tom Cruise, Brad Pitt ya da Roger Federer olsun, tanışma şansına eriştiğimiz kişi her kim olursa olsun, onların da normal insanlar olduğunu fark ediyorsunuz.
"Şakalaşıyordu, iyi vakit geçiriyordu ve gerçekten de aramızdan biri gibiydi. Filmin nasıl olacağını görmek için çok heyecanlıyım." dedi.
Esteban Ocon, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, others queue to leave the pits
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Charles Leclerc, "Brad'i sürücü brifinginde görmek kesinlikle beklenmedik bir şeydi."
"Filmden ne beklememiz gerektiğine dair biraz bilgi verdiler ve bu çok heyecan verici. Filmi görmek için sabırsızlanıyorum. Brad de iyi bir adam." dedi.
Çekimlerde olumsuz etkilenmediğini söyleyen Pierre Gasly, "Brad Pitt'i görme şansını her gün yakalayamadığınızı söylemeliyim.
"Onunla tanışma şansımız oldu, kendilerini ve filmi tanıttılar. Kesinlikle özel bir andı.
"Sürücü brifingi esnasında Brad Pitt'in tam önünde oturmak dışında her şey normaldi. Yani kendi açımdan hiçbir şeyin değişmediğini söyleyebilirim.
"Ama sanırım Pazar günü grid normalden biraz daha farklı görünebilir. Neler olacağını göreceğiz." dedi.
Filme pek hevesli görünmeyen Max Verstappen ise, "Sanırım araç içi kameralar ve diğer şeyler açısından herkesin bazı çekimlerini kullanacaklar. Bu beni hiç rahatsız etmiyor!
"Sonuçta bir film her zaman biraz şov yaratmak için yapılır. Elbette filmdeki her şey tamamen gerçek olmayacak. Ama bence her şey iyi. Aslında o kadar da ilgilenmiyorum." dedi.
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