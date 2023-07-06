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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Brad Pitt'in film çekimleri başlıyor, "hayali" 11. takım gride çıkacak

Brad Pitt'in yeni Formula 1 filminin merkezini oluşturacak kurgusal 11. takım ilk kez Britanya Grand Prix'sinde boy gösterecek.

Jonathan Noble
Ekleyen:
pittf1

F1 dünya şampiyonasının bu hafta sonu yapılacak ayağı için Silverstone'da hazırlıklar başlarken, Pitt'in sürücüsü olduğu Apex GP takımına ayrılmış tam bir garaj ve pit duvarı inşa edildi. 

Bu hafta sonundaki GP, henüz adı konulmamış Apple filminin çekimlerinin ilk kez bir F1 etkinliğinde gerçekleştirileceği anlamına geliyor. 

Bu kurgusal takımın yarıştığı izlenimini vermek için bu hafta sonu boyunca pitlerde ve padokta çekimlerin yanı sıra Apex GP aracının yalnızca pistte çalışması için yedi ila sekiz seans yapılacağı anlaşılıyor. 

Çekimlerde kullanılacak araç, Mercedes'in yardımıyla modern bir F1 takımı gibi görünecek şekilde dönüştürülmüş modifiye edilmiş bir F2 şasisi. Özel hazırlanan bu araç, uzatılmış bir dingil mesafesine sahip ve çok sayıda kamera bataryası ve montaj aparatıyla donatılmış. 

 

Filmin hikayesi, F1 kariyerine etkileyici bir başlangıç yapmış olan Pitt'in yaşlanmış bir veteran olarak takımıyla spora geri dönmesi etrafında dönüyor. Onun takım arkadaşı Damson Idris olacak. 

Yönetmen Joe Kosinski, şimdiye kadarki en otantik yarış filmini yaratmak ve gerçek yarışlarda gerçek arabaların beyaz perdeye taşındığı Le Mans ve Grand Prix filmlerinin büyüsünü tekrarlayabilecek bir film yapmak istediğini açıkça belirtiyor. 

Ancak günümüzdeki karmaşıklıklar resmi bir F1 seansında ekstra araç çalıştırmasını imkansız kılsa da, CGI teknolojisinin bunu gerçekleştirmeye yardımcı olabileceği konusu açık.

Kurgusal Apex GP aracı, film karakterlerinin perspektifinden ihtiyaç duyulan tüm görüntüleri yakalamak için 15 ekstra kamera pozisyonuyla donatıldı. 

Ayrıca, bu yılki yarışlarda gerçek F1 araçlarındaki normal TV kamera yuvalarına özel küçük film kameraları monte etmek için izin verildi.  

Film yapımcıları ayrıca Lewis Hamilton'dan da filmi olabildiğince gerçekçi hale getirmelerine yardımcı olması için yardım istediler. 

Kısa bir süre önce film hakkında konuşan Hamilton, filme dahil olmaktan büyük heyecan duyduğunu söylemişti.

Hamilton, "(Yönetmen) Joe [Kosinski]'nin odak noktası, bu sporun mümkün olduğunca içine girdiğimizden ve güncel olduğundan emin olmak."

"Benim içinse bunun gerçekçi olmasını ve siz yarışseverlerin de bunun gerçekliğini görüp inandırıcı olduğunu söylemesini sağlamak."

"Ayrıca yarışlara televizyonda görebileceğinizden farklı bir açıdan ve genel olarak gerçekten harika bir spor olarak bakmak istiyoruz." dedi.

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