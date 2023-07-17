Brad Pitt'in F1 filminin çekimleri durduruldu
SAG-AFTRA'nın Amerika Yazarlar Birliği'ne katılarak greve gitmesinin ardından Hollywood'da gişe rekorları kıran bazı filmlerin çekimlerine ara verildi ve Brad Pitt'in yeni Formula 1 filmi de bunların arasında yer alıyor.
Hollywood'un ünlü yıldızı Brad Pitt'in yeni Formula 1 filminin çekimleri, Britanya Grand Prix'sinden sadece bir hafta sonra durduruldu.
Filmin kurgusal APX GP ekibine Silverstone'da kendi garajları tahsis edilmişti ve hem Pitt hem de rol arkadaşı Damson Idris, İngiliz Grand Prix'si başlamadan önce, özel olarak modifiye edilmiş Formula 2 araçlarını sürerek formasyon turu için sıralamanın en arkasında yer aldılar.
Ancak Hollywood oyuncularının grev kararı almasının ardından çekimler durduruldu.
Pitt'in de üyesi olduğu Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) sendikası üyeleri, 1980'den bu yana ilk kez geçen hafta greve giderek Writers Guild of America üyelerine katılma kararı aldı.
NBC News, Pitt'in F1 filmindeki çekimlerin şimdilik durdurulduğunu belirtti. Prodüksiyona yakın bir kaynak, "Brad gerçekten çok eğleniyordu ama kesinlikle sendikanın çok sadık bir üyesi." dedi.
Çekimlerin bu sezon başka yarış hafta sonlarında da yapılması planlanıyordu ancak grev nedeniyle bu gerçekleşmeyebilir.
George Russell, Charles Leclerc ve filmin yapımcılığını üstlenen Lewis Hamilton gibi isimler aktörün yarışlardaki varlığını memnuniyetle karşılarken, son şampiyon Max Verstappen bu durumla ilgilenmediğini belirtmişti.
Brad Pitt filming F1 race movie
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Pitt ve yönetmen Joseph Kosinski'nin Britanya Grand Prix'si öncesinde pilotlarla bir araya gelmesinin ardından konuşan Verstappen şunları söyledi: "Sanırım araç içi kameralar ve diğer şeyler açısından herkesi gösterecekler ve bu beni rahatsız etmiyor."
"Sonuçta bir film her zaman içinde biraz şov yaratmak için yapılır, elbette her şey gerçek olmayacak. Açıkçası pek fazla ilgilenmiyorum."
Bu arada Hamilton, Pitt ve Kosinski'nin görünüşlerinin 'muhtemelen şimdiye kadar yaptıkları en iyi pilot brifingi' olduğunu söylerken, Russell da şunları söyledi: "Sanırım dünya çapında bir yıldızı ilk kez gördüğünüzde her şey oldukça gerçeküstü oluyor."
"Ve ancak bu kişilerle birlikte olduğunuzda - Tom Cruise, Brad Pitt ya da Roger Federer, her kimle tanışma şansına sahip olduysak - onların sadece normal insanlar olduğunu fark ediyorsunuz. Pitt bizimle şakalaşıyordu, iyi vakit geçiriyordu ve gerçekten de ekipten biriydi."
Ferrari yıldızı Leclerc ise şunları ekledi: "Brad'i pilot brifinginde görmek kesinlikle beklenmedik bir şeydi, o gerçekten eğlenceli. Filmden ne beklememiz gerektiğine dair biraz bilgi verdiler ve bu çok heyecan verici. Filmi izlemek için sabırsızlanıyorum."
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