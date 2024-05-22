Brad Pitt'in başrolünde oynadığı F1 filmi için şaşırtan açıklama

Brad Pitt'in başrolünde olacağı ve yarış hafta sonlarını çekimler için kullanan Formula 1 filmi, yapılmış en pahalı filmlerden biri olma yolunda ilerliyor.

Film, Pitt'in canlandırdığı bir sürücünün, daha önce danışmanlık yaptığı bir rakibiyle birlikte Apex Formula 1 takımında koltuğa oturmak için emeklilikten dönmesini konu alıyor.

Puck'a göre, filmin bütçesi 300 milyon doların üzerine çıkmış durumda ve bu da onu film tarihinin en büyük yapımları arasına koyuyor.

Şimdiye kadar yapılmış en pahalı film olduğuna inanılan Star Wars: The Force Awakens'ın bütçesine yaklaşamasa da, bildirilen bütçe onu en yüksek maliyetli 10 film listesinin hemen dışına yerleştiriyor.

Ancak, Joseph Kosinski'nin yönettiği film, henüz bir sinema dağıtıcısı ile anlaşmamış olması ve bir yayın tarihinin açıklanmamış olması gibi zorluklarla karşı karşıya.

Henüz ismi belli olmayan film, Apple için çekiliyor ve Temmuz 2023'te prodüksiyona başladı.

Ancak proje, 118 gün süren SAG-AFTRA grevi nedeniyle gecikmeye uğradı ve maliyeti arttı.

Prodüksiyon maliyetini arttıran bir diğer faktör ise geçen sezon Silverstone'da kullanılan Formula 1 araçlarına benzetilen Formula 2 araçlarının kullanılması oldu.

Grand Prix hafta sonu, film için doğal bir arka plan oluşturdu. Brad Pitt ve Damson Idris, yarış öncesi gridde yer aldı ve daha sonra modifiye edilmiş arabalarıyla piste çıktı.

Aynı şekilde arabalar geçen sene ek çekimler için Hungaroring pistine de çıktı.

Kurgusal APX takımı, var olan takımların kullandıklarına benzeyen kendi pit garajına sahipti. Ek olarak, gerekli çekimleri gerçekleştirebilmek için gereken güvenlik protokolleri ve sürücü eğitimleri de maliyeti yükseltmiş oldu.

Filmler zarar etmemek için genellikle bütçelerinin 2 ila 2,5 katı arasında gelir elde etmek zorunda olduklarından, film zarar etmemek için muhtemelen 750-900 milyon dolar toplamak zorunda kalacak.

Bugüne kadar sadece 71 film gişede 900 milyon dolardan fazla hasılat elde ederken 54 film ise 1 milyar doların üzerine çıkabildi.