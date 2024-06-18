Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

Brad Pitt'in oynadığı F1 filmi 2025'in Haziran ayında vizyona girecek

Apple'ın ertelenen Formula 1 filmi için vizyon tarihi olarak 2025'in Haziran ayı verildi.

Ezel Tan
Güncel:
Brad Pitt filming F1 race movie

Brad Pitt filming F1 race movie

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Halihazırda çekimleri devam eden Apple'ın Formula 1 filmi için vizyon tarihi olarak 25 Haziran 2025 tarihi verilmiş durumda.
Henüz ismi belli olmayan filmin yönetmenliğini 'Top Gun'daki başarısının ardından Joseph Kosinski üstleniyor.
Film, Kuzey Amerika'da 27 Haziran 2025'te gösterime girmeden önce, 25 Haziran 2025'te uluslararası pazarlarda izlenebilecek.
Filmin vizyon tarihini duyuran F1 basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Küresel sinema gösterimi IMAX sinemalarını da kapsayacak.
"Kristal berraklığındaki görüntüler, IMAX'in özelleştirilmiş sinema geometrisi ve güçlü dijital ses sistemiyle birleştiğinde, izleyicilerin kendilerini filmin içindeymiş gibi hissetmelerini sağlayacak benzersiz bir ortam ortaya çıkacak."
Filmde Brad Pitt, şampiyonaya geri dönen eski bir F1 pilotunu canlandırıyor.
Yedi kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton projenin yapımcıları arasında yer alırken, filmin senaryosunun yazımında da görev alıyor.
Filmle ilgili çalışmalar geçtiğimiz yaz başladı. Film için Formula 2 şasisi temel alınarak Formula 1'e çok benzeyen araçlar hazırlandı.
Şimdiye kadar filmin çekimleri Silverstone, Hungaroring ve Daytona'da gerçekleştirildi.
cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt

cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Sainz, "babası sayesinde F1'de yarıştığı" etiketinden kurtulamayacağını düşünüyor
Sonraki haber Wolff: "Bazıları şimdiden 2026 motorunda geride kaldı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Formula 1
İspanya GP
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"
Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

MotoGP
Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı
Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Formula 1
İspanya GP
Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Son Haberler

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"
Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat
Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor
Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

MGP MotoGP
Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

F1 Formula 1
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye