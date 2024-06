Brad Pitt'in oynadığı F1 filmi 2025'in Haziran ayında vizyona girecek

Halihazırda çekimleri devam eden Apple'ın Formula 1 filmi için vizyon tarihi olarak 25 Haziran 2025 tarihi verilmiş durumda.

Henüz ismi belli olmayan filmin yönetmenliğini 'Top Gun'daki başarısının ardından Joseph Kosinski üstleniyor.

Film, Kuzey Amerika'da 27 Haziran 2025'te gösterime girmeden önce, 25 Haziran 2025'te uluslararası pazarlarda izlenebilecek.

Filmin vizyon tarihini duyuran F1 basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Küresel sinema gösterimi IMAX sinemalarını da kapsayacak.

"Kristal berraklığındaki görüntüler, IMAX'in özelleştirilmiş sinema geometrisi ve güçlü dijital ses sistemiyle birleştiğinde, izleyicilerin kendilerini filmin içindeymiş gibi hissetmelerini sağlayacak benzersiz bir ortam ortaya çıkacak."

Filmde Brad Pitt, şampiyonaya geri dönen eski bir F1 pilotunu canlandırıyor.

Yedi kez F1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton projenin yapımcıları arasında yer alırken, filmin senaryosunun yazımında da görev alıyor.

Filmle ilgili çalışmalar geçtiğimiz yaz başladı. Film için Formula 2 şasisi temel alınarak Formula 1'e çok benzeyen araçlar hazırlandı.

Şimdiye kadar filmin çekimleri Silverstone, Hungaroring ve Daytona'da gerçekleştirildi.

cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images