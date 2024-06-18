Brad Pitt'in oynadığı F1 filmi 2025'in Haziran ayında vizyona girecek
Apple'ın ertelenen Formula 1 filmi için vizyon tarihi olarak 2025'in Haziran ayı verildi.
Brad Pitt filming F1 race movie
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
cars being filmed for new F1 film APEX starring Brad Pitt
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
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