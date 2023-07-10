Brad Pitt: "F1 padoğunda hayatımın en güzel zamanını geçirdim!"

Pitt, gerçek seanslar arasında F2 tabanlı aracını sürdüğü sekanslar da dahil olmak üzere, Britanya GP hafta sonu boyunca filmin çekimleri devam ederken 'biraz başının döndüğünü' itiraf etti.

Hollywood yıldızı, Sky Sports F1 için Martin Brundle tarafından filmin Silverstone garajında gerçekleştirilen bir röportajda film ve konusu hakkında ilk kez kapsamlı bilgiler verdi.

Pitt, Brundle'a, "Şu anda biraz başımın döndüğünü söylemeliyim."

"Burada olmak harika bir şey dostum. Çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Hayatımın en güzel zamanı!"

"Her şey harikaydı. Yani ortam harika ve bunun bir parçası olmak ve hikayemizi anlatmak inanılmaz. Ayrıca herkes bize karşı çok iyi."

"Tüm takımlar bize kapılarını açtı, FIA, Mohammed [Ben Sulayem], Stefano [Domenicali]... Herkes bunu yapabileceğimiz konusunda çok iyi davrandı. Ve gerçekten çok iyi olacak."

Pitt, uzun süre önce emekli olmuş bir sürücünün mevcut grid'e geri dönüşünü canlandıracağı hikayenin ana hatlarını anlattı.

"Ben doksanlarda yarışmış bir adam olacağım. Aslında, bir noktada onlarla birlikte pistte olurdum!"

Brad Pitt in the Aston Martin garage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Karakterim korkunç bir kaza geçiriyor, bir nevi boka batıyor ve ortadan kayboluyor ve sonra başka serilerde yarışıyor. Javier Bardem tarafından canlandırılan arkadaşım ise bir takım sahibi."

"Sonuncu olan bir takımdalar, sıralamada 21 ve 22. sıradalar, hiç puan alamamışlar. Ve Damson Idris tarafından canlandırılan genç bir yıldızları var. Ve beni bir tür Hail Mary olarak oyuna dahil ediyorlar."

"Bu konuda neyin şaşırtıcı olduğunu söyleyeyim: Aracın her yerine monte edilmiş kameraları göreceksiniz. Hiç hız ve böyle bir G kuvveti görmediniz; bu gerçekten çok heyecan verici."

Pitt, eğitim programı başlamadan önce yarış deneyimi olmadığını, ancak motosiklete bindiğini söyledi: "Son 20 yılımı pistlerde motosiklet kullanarak geçirdim. Bu bana çok yardımcı oldu."

"Yani, benimkine hızlı tur diyebilir misiniz bilmiyorum ama ben öyle diyorum. İstemeden de olsa çimlerde birkaç tur attım ama çok keyifliydi."

Brundle'ın henüz sert bir şeye çarpıp çarpmadığını sorması üzerine Pitt şöyle dedi: "Sadece egom!"

Pitt, Silverstone'da kalabalığın önünde sürüş yapacağı için gergin olmadığında ısrar etti.

Spanish actor Javier Bardem and Brad Pitt on the grid Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Hayır, gerçekten değildim."

"Yani, çocuklar beni gerçekten iyi hazırladılar. Birkaç virajda tribünleri görebiliyordum."

"Düzlüklerde etrafa bakmak için biraz zamanınız oluyor ama ben gerçekten çizgiye ve bu anlarda yaratmaya çalıştığımız şeye odaklanmış durumdaydım."

Pitt, filmin gerçekçi olmasını istediğini vurguladı.

"Trevor Carlin'in ekibi var ve bizi güvende tutma, eğitme ve gösteriyi gerçekmiş gibi yürütme konusunda çok başarılı oldular. Her şey elimizden geldiğince gerçekçi olmalı."

"Aynı zamanda yapımcımız olan Lewis [Hamilton] spora saygı duymamız ve onu olduğu gibi göstermemiz konusunda gerçekten çok istekli."

Pitt, konuşmasını Brundle'a ve genel olarak yarış pilotlarına saygılarını sunarak tamamladı.

"Bir sivil olarak, bir pilot olmanın, saldırganlığın ve becerinin ne gerektirdiği hakkında hiçbir fikrim yoktu."

"Onlar inanılmaz sporcular. Gerçekten tüm serilerdeki herkese çok saygı duyuyorum."

"Biri beni kovana kadar burada olacağım çünkü bunu seviyorum. Bence bu her erkeğin hayali."

"Benim karakterim Le Mans'ta yarışırdı, Daytona'da yarışırdı. Le Mans'ı ve Daytona'yı kazandığını gördüm. Bunun mükemmel olduğunu düşündüm."

"Tekrar söylüyorum, yaptığınız işe çok saygı duyuyorum ve yıllardır yaptıklarınızdan keyif alıyorum. Bu yüzden teşekkür ederim! Burada olmak gerçekten harika."