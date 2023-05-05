Brad Pitt'in F1 aracıyla sürüş yapacağı yalanlandı, Hamilton F1 filmi için "özgünlük" sözü verdi

Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, halihazırda Pitt ve Apple tarafından desteklenen yeni F1 filmi projesinde yapımcı ve danışman olarak yer alıyor.

Yakında Grand Prix hafta sonunda çekimler yapılması planlanıyor ve bu hafta başında Pitt'in Britanya GP'de piste çıkarak antrenman seanslarında gerçek bir F1 aracı süreceği iddia edildi.

İddiaya göre film ekibi 11. takım olarak piste çıkacaktı. Hal böyle olunca, yeterli süper lisans puanı alamadığı için F1'e geçişi engellenen IndyCar pilotu Colton Herta, şaka yollu da olsa tepki gösterdi.

Fakat Pitt'in gerçek bir seansta piste çıkacağı iddiası, lisans, güvenlik ve sportif eşitlik gerekçeleriyle mümkün görünmüyor.

Bunun yerine, Pitt'in etkinliklerde modifiye edilmiş bir tek koltuklu araçla (muhtemelen bir F2 ya da F3 aracıyla) pistte tek başına turlaması amaçlanıyor.

Böylece gerçek bir taraftar grubunun önünde kapsamlı bir çekim yapılmış olacak.

Hamilton, filmin gerçek F1 taraftarları tarafından alay konusu olacak bir fantezi olmasını istemediğini açıkça belirtti.

Hamilton şunları söyledi: "Padok içinde yapacağımız tüm bu farklı şeylere dair her planı ben de bilmiyorum."

"Şu anda daha çok senaryonun olması gereken noktada olduğundan emin olmaya odaklanmış durumdayım, dolayısıyla şu anda tüm zamanım buna gidiyor."

"Gerçekten harika ve çeşitli bir oyuncu kadromuz olduğundan emin olmaya çalışıyorum."

"(Yönetmen) Joe [Kosinski]'nin odak noktası, bu spora olabildiğince dahil olduğumuzdan ve güncel kaldığından emin olmak. Benim içinse bunun gerçekçi olması ve siz yarışseverlerin bunun gerçekliğini görüp inandırıcı olduğunu söylemesi çok önemli."

"Ayrıca yarışlara televizyonda görebileceğinizden farklı bir açıdan ve genel olarak harika bir spor olarak bakmak istiyoruz."

"Bu yüzden şu anda Joe ve ekibin senaryoyu doğru bir şekilde yazmasına yardımcı olmak için çok zaman harcıyorum, ki bu harika bir süreç. Bundan gerçekten keyif alıyorum."