Formula 1 Katar GP
Bourdais’den Verstappen’e eleştiri: “Her istediğini yapabileceğini sanıyor”
Eski Formula 1 pilotu Sébastien Bourdais, Las Vegas Grand Prix’sinde George Russell ile yaşadığı gerilimin ardından Max Verstappen’i eleştirdi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 26 Kas 2026 13:30
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Las Vegas Grand Prix’sinin son antrenman seansında 14. virajda George Russell ile temas yaşayan ve hakemler tarafından uyarılan Max Verstappen, yarışın ardından da Mercedes pilotunu hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu.
Russell’ın kendisi için "Biri artık ona haddini bildirmeli" sözlerine, yarışta bariyerlere çarpan İngiliz pilotun durumunu "karma" olarak nitelendirip "Benim seviyemin çok altında" diyerek yanıt veren dört kez dünya şampiyonu, eski Toro Rosso pilotu Sébastien Bourdais’nin tepkisini çekti.
2008 ve 2009 sezonlarında Red Bull’un kardeş takımı adına 27 Grand Prix’ye çıkan dört kez Bourdais, Eurosport Fransa’ya verdiği demeçte Verstappen’in tavırlarını sert bir dille eleştirdi: "Karakter olarak ondan hoşlanmıyorum çünkü Max'in olaylara her zaman kendi açısından bakması beni gerçekten rahatsız ediyor.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images
“Temelde rakiplerinin belirli bir şekilde yarışmasını bekliyor. Kendisiyle mücadele ettiklerinde de işlerin belirli bir şekilde yürümesini istiyor. Ama kendisinin her istediğini yapabileceğini sanıyor. Bu durum beni gerçekten tiksindiriyor."
75 Grand Prix zaferi bulunan Verstappen’in pist üstündeki agresif tutumunun rakiplerinden beklediği saygıyla örtüşmediğini vurgulayan Fransız pilot, sözlerini şöyle noktaladı: "Bir noktada kararını vermen gerekir.”
“Bu kadar agresif olup, diğer tüm pilotların hayatını zorlaştırıp, her türlü numaraya başvurup elinden gelen her şeyi yaparken rakiplerinin sana karşı yumuşak davranmasını bekleyemezsin.”
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