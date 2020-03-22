Boullier: "Taraftarlar bilet almak istemiyor"

Coronavirüs salgını nedeniyle Le Mans 24 Saat organizatörleri, Haziran ayındaki yarışı Eylül ayına taşımak zorunda kaldılar.

Bu efsanevi yarıştan sadece iki hafta sonra normalde Formula 1 Fransa GP gerçekleştirilecekti ve son olaylardan ötürü yarışın kaderiyle ilgili soru işaretleri var.

Fransa Grand Prix'sinin CEO'su Eric Boullier, mevcut durum nedeniyle bilet satışlarının son derece kötü gittiğini ve insanların bilet almak istemediğini söyledi.

Boullier, “Formula 1 şampiyonasını, Le Mans 24 Saat veya Olimpiyatlar gibi eşsiz etkinliklerle karşılaştıramazsınız, çünkü Formula 1 sezonunda her birinin kendi organizatörünün olduğu 22 yarış bulunuyor."

"Önceliğimiz güvenlik ve şimdi işleri askıya aldık. FOM, sezonu Bakü'de başlatmak istiyor, ancak şimdi 3 ay önceden tahminde bulunmak imkansız."

"Kesin olan şey, herhangi bir gelişmenin yarış biletlerinin satışını etkiliyor olması. Herkes şu anda insanların Formula 1 yarışına katılmaktan başka endişeleri olduğunun farkında ve yarışlar hakkında endişeliler."

"Paul Ricard'da veya başka bir yerde yarış bileti almayı düşünmüyorlar."

"Bununla birlikte, Fransa Grand Prix'si için bilet satın alanların hiçbir şeyi riske atmadıklarını bilmeliler."

“Müşterilerimize sigorta gibi bir lüksümüz olduğunu söylemek istiyorum ve en kötü durumda müşterilere biletlerinin tüm masrafları geri ödenecek." dedi.

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