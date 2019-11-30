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Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Renault daha güçlü dönecek"

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Boullier: "Renault daha güçlü dönecek"
Ekleyen:
, Editör
30 Kas 2019 12:57

Eric Boullier, Renault'nun yaşadığı zorluklara rağmen spordan ayrılmayacağından emin.

Renault bu yıl beklenen ilerlemeyi kaydetmeyi başaramadı ve Fransız üreticinin 2020 sonunda spordan çekilebileceği yönünde çeşitli spekülasyonlar bulunuyor.

Daha önce Lotus'un patronluğunu yapan ve McLaren'daki görevini 2018 yılında bırakan Eric Boullier, hem Renault hem de McLaren hakkında açıklamalarda bulundu.

Abu Dhabi padokundaki isimlerden birisi olan Boullier, eski takımı Renault'ya kişisel bir empati duyup duymadığı sorusuna, "Hayır, bu benim takımım değil. Bu takım Renault! "

"Ama Enstone'da çalışan insanları gerçekten çok seviyorum, harika bir ilişkimiz var. Takımın ilerleyişini sürdürmek adına çok büyük çaba harcıyorlar ve yeni insanlar işe alıyorlar."

"Aslında aynı şey McLaren için de söylenebilir. Bu yıl takım iyi sonuçlar alıyor ve bu, her ne kadar Red Bull Racing ve diğer en iyi takımların gerisinde kalmalarına rağmen 2014'te başlattığımız yeniden yapılanmaların sonucu."

"Ayrıca McLaren ile de iyi bir ilişkim var ve bu röportajın ardından Zak Brown ile buluşmak için oraya gideceğim."

"Renault istediği sonuçları alamamış olabilir ancak her zaman böyle durumlarda sabırlı olmanız gerektiğini söylemişimdir. Formula 1'de başarılı olmak, insanların takım içinde ne kadar iyi etkileşimde bulunduklarına bağlıdır ve onların gerçekten birlikte iyi şekilde çalışması zaman alır."

"Şimdi McLaren'a bakarsak; her şey doğru şekilde gelişiyor. Şimdi iyi bir şasiye, mükemmel bir motora sahipler ve tüm ekibin mümkün olduğunca verimli çalıştığı bir dönem içindeler."

"İnan bana, bir veya iki yıl içinde aynı şey Renault'da da olacak. Ve bu takımın geleceği için endişelenmeyin, her şey yoluna girecek, bu yüzden söylentilere inanmayın." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Yarış Başlangıç:
23 Saat
:
06 Dakika
:
16 Saniye
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