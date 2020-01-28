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Formula 1 / Son dakika

Boullier, F1 yarışı için Paul Ricard pist düzenini değiştirecek

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Boullier, F1 yarışı için Paul Ricard pist düzenini değiştirecek
Ekleyen:
, Editör
28 Oca 2020 08:16

FIA ve FOM ile görüşme halinde olduklarını söyleyen Fransa Grand Prix'si direktörü Eric Boullier, Paul Ricard pist düzenini değiştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

2019 Fransa GP'si nispeten hayal kırıklığıyla geçen bir yarış olarak kabul gördü çünkü yarış boyunca neredeyse hiç mücadele ya da atak yoktu.

Taraftarlara göre yarışın tek heyecan verici anı, son turda Lando Norris'in aracında yaşanan sorunla birlikte ortaya çıkan dörtlü mücadeleydi.

Bunun üzerine Daniel Ricciardo başta olmak üzere pek çok isim pist düzeninin değişmesi gerektiğini söyledi.

Dün itibariyle Fransa Grand Prix'sinin direktörü haline gelen Eric Boullier, Paul Ricard'ın pist düzenini değiştirebileceklerini doğruladı.

Boullier, "Fransa Grand Prix'sine bakarsak, yarış pistinin çok avantajlı bir yerde olduğu ortada. Pist, Fransız Riviera'sında yer alıyor ve burası mükemmel bir altyapıya sahip modern bir yol."

"Şimdi yarışın spor tarafı ile ilgili çalışmamız gerekiyor çünkü pistin mevcut konfigürasyonu yeni nesil Formula 1 araçlarına pek uymuyor."

"Tabii ki eğlence ile ilgilenmeliyiz, gösterimizi geliştirmeliyiz, bu yüzden geçen yılki yarıştan sonra ortak bir çözüm bulmak için FIA ve FOM ile görüştüm. Belki de yarışı daha muhteşem hale getirmek için pist düzenini değiştirebiliriz. "

"Uzun tartışmalar sonrası bir çözüm bulundu ve şimdi üzerinde anlaşmak, uygulamanın maliyetini hesaplamak ve zamanlamayı belirlemek gerekiyor. Çünkü bu yılki yarıştan önce hepsini yapıp yapamayacağımızı anlamamız gerekiyor."

"Bu çalışmaları yaparken, Fransız Grand Prix'sinin yönetim kurulu benden daha fazla sorumluluk almamı istedi ve sonunda direktör haline geldim." dedi.

Mistral düzlüğünün ortasındaki şikanın kaldırılması planlanıyordu ancak bu fikir reddedildi.

Şimdi, daha fazla geçiş imkanı vermek için ilk iki viraj başta olmak üzere ilk sektöründe tamamında değişiklik yapılacağı açıklandı.

Pist detayları sorulduğunda Boullier, "Teklifimizi homologasyon alabilmek adına FIA'ya gönderdik. Esses de la Verreire'da (1. ve 2. viraj) değişiklik yapmayı planlıyoruz. Bu değişiklikler takımları daha az yere basma gücü kullanmaya zorlayarak ve geçiş imkanı artacak."

"Tüm bunlar tur zamanını daha hızlı yapacak ve söylediğim gibi takımları daha az yere basma gücü kuvveti kullanmaya itecek. Değişiklikler büyük oranda ilk sektörde olacak. İlk sektörü baştan tasarlayacağız. Mistral şikanı ise aynı kalacak."

"Yine de pistin DNA'sını değiştirmek istemiyoruz. DNA'yı korurken, araçların daha fazla geçiş yapmasına olanak sağlamak istiyoruz. Bu değişiklikler için onay gerekiyor. FIA ve FOM'dan durumu izlemelerini ve 'evet' ya da 'hayır' demelerini bekliyoruz. Birkaç öneride bulunduk ve artık yeşil ışık yakmalarını bekliyoruz." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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12 Mar - 15 Mar
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