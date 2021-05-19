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Formula 1 / Monako GP Haberler

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski McLaren yarış direktörü Eric Boullier, Lando Norris'in şampiyon olabilecek yetenekte olduğu görüşünde.

Boullier: "Norris, F1'de şampiyon olabilecek yetenekte"

İngiliz pilot, 2019 yılında Formula 1'e katıldı ve o günden bu yana performansını düzenli olarak yükseltmeyi başardı. Bu yıl bir adım daha ileri giden Norris, şimdiye kadar yarışlarda çok iyi göründü.

Norris, geride kalan dört yarışta bir podyum almayı başardı ve 41 puan topladığı şampiyonayı ilk dört içerisinde götürüyor.

Alt kategorilerdeki performansıyla yeteneğini zaten gösteren Norris, geleceği şampiyonları arasında gösteriliyor ve böyle düşünen isimlerden biri de eski McLaren yarış direktörü Eric Boullier.

Boullier, "Alt kategorilerde zaten Formula 1 için ne kadar yetenekli olduğu açıktı."

"Sanırım nasıl olgunlaştıklarını sadece Formula 1'de gösterebiliyorsunuz ve ardından nasıl uyum sağladıklarına bakarak bir gün dünya şampiyonu olabilecek sürücüler olup olmadıklarını tahmin ediyorsunuz."

"Norris, Formula 1'den önceki her şeyi kazandı ve Ricciardo'ya kıyasla oldukça iyi şekilde ilerliyor. Sadece tek turda değil, aynı zamanda yarışlar ve lastik yönetiminde de çok iyi. Bence çok iyi gelişiyor ve gelecekte tıpkı Max Verstappen gibi Formula 1 şampiyonu olabilir." dedi.

Boullier, eski takımı Mclaren'ın yükselişini görmekten de keyif alıyor.

Boullier, "McLaren son üç veya dört yılda büyük bir adım atmayı başardı ve şimdi karşılığını alıyorlar. Büyümenin devam ettiğini görmek hem McLaren hem de Formula 1 için çok güzel olur. Ancak bütçe sınırı olmak üzere büyük takımların çalışma şeklini değiştirecek pek çok faktör var. Yeni kuralların daha fazla kaynağa sahip olanlara değil, hak edenlere fırsat vermesini umuyoruz. Umarım gelecekte herkes şampiyonluk savaşı verebilir." dedi.

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Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"

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Hill: "Perez'in performansını yükseltmesi gerekiyor"

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Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!

Resmi: Norris, McLaren ile yeni sözleşme imzaladı!
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Pilotlar Lando Norris
Editör Kemal Şengül

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