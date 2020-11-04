Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
36 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"

paylaşım
yorumlar
Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"
Ekleyen:
, Editör

Lotus ve McLaren'ın eski patronu Eric Boullier, Romain Grosjean'ın yarış kazanabilecek kadar iyi iyi bir pilot olduğunu düşünüyor.

Portekiz Grand Prix'si öncesi açıklama yayınlayan Haas, gelecek sezonun ardından Romain Grosjean'la devam etmeyeceğini duyurdu.

2012'de Grosjean'a Formula 1'de yarışma fırsatını Lotus vermişti ve o dönem takımın başında Eric Boullier vardı.

Boullier, Grosjean'ın yarış kazanabilecek kadar iyi olduğunu ancak bunu kanıtlamak için doğru araca sahip olmadığını belirtti.

Boullier, “Romain iyi bir yarışçı ve kazanabilir. 2013'te Nürburgring'i kazanabilirdi, ancak güvenlik aracı Red Bull Racing'e pit yapma şansı verdi ve biz de bu fırsatı kaybettik. Romain kazanabileceğini kanıtlayacak kadar podyum kazandı."

"Daha önce yarıştığı her yarış serisinde şampiyonluk kazandı, bu yüzden ihtiyacı olan her şeye sahip. Ama Formula 1'de her şey çok daha karmaşık. Burada baskı ile başa çıkmanız ve çevrenizdeki insanları bir araya getirmeniz gerekiyor. Ayrıca doğru zamanda doğru takımda olmanız, iyi bir motor almanız gerekiyor. Doğru zamanda doğru takımda olduğunuzda, etrafınızdaki herkesin sizin için çalışması için sonuçlar elde etmeniz gerekiyor."

"2012-2013'te Kimi Raikkonen takımda önemli bir rol oynadı. Herkes onun için çalıştı ve yüksek sonuçlar elde etti. Podyumlar elde etti ve iki yarış kazandı. O dönem Romain hâlâ gençti. Ek olarak, karakter faktörü dikkate alınmalı."

Romain Grosjean, Haas F1, gives a thumbs up

Romain Grosjean, Haas F1, gives a thumbs up

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Eric Boullier, Yarış Direktörü, McLaren

Eric Boullier, Yarış Direktörü, McLaren

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kimi eşsiz bir usta, yarışta kesinlikle her şeyi kontrol etme yeteneğine sahip. Romain'in duygularını daha iyi kontrol etmesi gerektiğine inanıyorum ama hızı vardı. Haas'a geçtikten sonra podyuma çıkma şansı olmadı."

"Romain'in yeteneğinden asla şüphe etmedim. Onun Formula Renault'da ve ardından GP2'de başarılı olduğunu gördüm, herkes gördü. Bu yüzden 2009'da Alonso'nun takım arkadaşı olarak seçildi. Sadece ben değil, padoktaki pek çok kişi onun inanılmaz derecede hızlı bir sürücü olduğunu biliyordu. Romain bizim için harika bir iş çıkardı."

"2012'de deneyimli ve yetenekli Kimi ile genç Romain ile yarışmaya karar verdik. Birbirlerinden bir şeyler öğrendiler ve ilerleme kaydettiklerini gördük. Bunu seyretmek ilginçti: Kimi genç pilot mağlup olmak istemedi ve takım arkadaşının önüne geçmek için her şeyi yaptı. Bu, takımın 2012 ve 2013'teki başarısında kilit rol oynadı. Onlar sayesinde takım gelişim kaydetti." dedi.

 
Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı

Önceki haber

Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı

Sonraki haber

Leclerc, Ferrari'nin gelişiminden memnun

Leclerc, Ferrari'nin gelişiminden memnun
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil

Salo, Raikkonen'in F1'de devam etmesi karşısında şaşkın
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Salo, Raikkonen'in F1'de devam etmesi karşısında şaşkın

Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Test raporu

Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı

Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"

Teknik analiz: Ferrari'nin Imola güncellemeleri
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari'nin Imola güncellemeleri

Red Bull, Türkiye öncesinde Albon'un özgüvenini yenilemeye çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Türkiye öncesinde Albon'un özgüvenini yenilemeye çalışacak

Villeneuve: "Albon, Taylandlı olduğu için Red Bull'da yarışıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Albon, Taylandlı olduğu için Red Bull'da yarışıyor"

Leclerc, Schumacher'i gelecekte Ferrari'de görmek istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Schumacher'i gelecekte Ferrari'de görmek istiyor

Son Haberler

Leclerc, Ferrari'nin gelişiminden memnun
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Ferrari'nin gelişiminden memnun

Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"

Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı
F1 Formula 1 / Test raporu

Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı

Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil

1s
2
Formula 1

Salo, Raikkonen'in F1'de devam etmesi karşısında şaşkın

3s
3
Formula 1

Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı

1s
4
Formula 1

Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"

37dk
5
Formula 1

Teknik analiz: Ferrari'nin Imola güncellemeleri

Son Haberler

Leclerc, Ferrari'nin gelişiminden memnun
F1

Leclerc, Ferrari'nin gelişiminden memnun

Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"
F1

Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"

Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı
F1

Alonso, Renault ile Bahreyn'de piste çıktı

Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil
F1

Verstappen, tarihin en genç şampiyonu olamadığı için üzgün değil

Red Bull, Türkiye öncesinde Albon'un özgüvenini yenilemeye çalışacak
F1

Red Bull, Türkiye öncesinde Albon'un özgüvenini yenilemeye çalışacak

Son Videolar

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Grid pozisyonları

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.