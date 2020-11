Boullier: "Grosjean yarış kazanabilecek kadar hızlı"

Portekiz Grand Prix'si öncesi açıklama yayınlayan Haas, gelecek sezonun ardından Romain Grosjean'la devam etmeyeceğini duyurdu.

2012'de Grosjean'a Formula 1'de yarışma fırsatını Lotus vermişti ve o dönem takımın başında Eric Boullier vardı.

Boullier, Grosjean'ın yarış kazanabilecek kadar iyi olduğunu ancak bunu kanıtlamak için doğru araca sahip olmadığını belirtti.

Boullier, “Romain iyi bir yarışçı ve kazanabilir. 2013'te Nürburgring'i kazanabilirdi, ancak güvenlik aracı Red Bull Racing'e pit yapma şansı verdi ve biz de bu fırsatı kaybettik. Romain kazanabileceğini kanıtlayacak kadar podyum kazandı."

"Daha önce yarıştığı her yarış serisinde şampiyonluk kazandı, bu yüzden ihtiyacı olan her şeye sahip. Ama Formula 1'de her şey çok daha karmaşık. Burada baskı ile başa çıkmanız ve çevrenizdeki insanları bir araya getirmeniz gerekiyor. Ayrıca doğru zamanda doğru takımda olmanız, iyi bir motor almanız gerekiyor. Doğru zamanda doğru takımda olduğunuzda, etrafınızdaki herkesin sizin için çalışması için sonuçlar elde etmeniz gerekiyor."

"2012-2013'te Kimi Raikkonen takımda önemli bir rol oynadı. Herkes onun için çalıştı ve yüksek sonuçlar elde etti. Podyumlar elde etti ve iki yarış kazandı. O dönem Romain hâlâ gençti. Ek olarak, karakter faktörü dikkate alınmalı."

Romain Grosjean, Haas F1, gives a thumbs up Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Eric Boullier, Yarış Direktörü, McLaren Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Kimi eşsiz bir usta, yarışta kesinlikle her şeyi kontrol etme yeteneğine sahip. Romain'in duygularını daha iyi kontrol etmesi gerektiğine inanıyorum ama hızı vardı. Haas'a geçtikten sonra podyuma çıkma şansı olmadı."

"Romain'in yeteneğinden asla şüphe etmedim. Onun Formula Renault'da ve ardından GP2'de başarılı olduğunu gördüm, herkes gördü. Bu yüzden 2009'da Alonso'nun takım arkadaşı olarak seçildi. Sadece ben değil, padoktaki pek çok kişi onun inanılmaz derecede hızlı bir sürücü olduğunu biliyordu. Romain bizim için harika bir iş çıkardı."

"2012'de deneyimli ve yetenekli Kimi ile genç Romain ile yarışmaya karar verdik. Birbirlerinden bir şeyler öğrendiler ve ilerleme kaydettiklerini gördük. Bunu seyretmek ilginçti: Kimi genç pilot mağlup olmak istemedi ve takım arkadaşının önüne geçmek için her şeyi yaptı. Bu, takımın 2012 ve 2013'teki başarısında kilit rol oynadı. Onlar sayesinde takım gelişim kaydetti." dedi.