Boullier: ''Fransa GP'sinin tarih değişikliği büyük bir problem oldu''

Formula 1, Türkiye Grand Prix'sinin iptalinden sonra, Avusturya'da ikinci bir yarış yapılabilmesi için, Paul Ricard'da yapılacak olan yarışı bir hafta erkene çekmek istedi.

Bu istek, Boullier ve ekibine biraz zorluk çıkardı ve Fransa GP'nin erkene çekilmesi, bazı seyircilerin biletlerini iade etmesine neden oldu.

Motorsport.com'a konuşan Boullier, şu ifadeleri kullandı: ''Bu büyük bir problemdi. Üç gün kala Grand Prix'yi hazırlayamazsınız. Bu birkaç aylık bir iş ve bunların hepsini tekrar ayarlamak durumunda kaldık.''

''Grand Prix boyunca, o haftasını bizimle çalışmaya ayıracak 1200 kişi vardı ve altı hafta önce bu tarihi değiştirince, onlar da tüm planlarını değiştirmek zorunda kaldı.''

''Aynı zamanda izleyiciler de öyle. Herkes uçaklarını, trenlerini veya kalacakları yerleri ayarladı ancak her şeyi baştan değiştirmeleri gerekti. Bu zorlayıcı oldu.''

Fransa Grand Prix'si 2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. Ancak, bu sene Paul Ricard'ın ev sahipliği yapacağı yarışa kuralların mümkün kıldığından daha fazla seyirci katılmasına izin verilecek.

''Yarış tarhini F1'in isteği üzerine bir hafta erkene çektik ve seyircilerimizin %20'sini kaybettik. Ancak iade edilen biletlerin hepsi hemen geri satıldı.''

''Normalde, şu anda Fransa'da herhangi bir etkinlikte 5000'den fazla izleyici ağırlayamıyorsunuz. Çok büyük olan. Paul Ricard pistinin özel tasarımından dolayı, tamamen birbirinden bağımsız üç bölümümüz var.''

''Yani 15000 seyirci almamıza izin verildi, 5000'in üç katı kadar. Her bölüm birbirinden tamamen bağımsız. Hepsinin kendi özel girişi ve park alanı var. Kimse, başka birinin yoluna çıkamaz.''

''İçinde bulunduğumuz zamanlar herkes için garip geçiyor. Yarıştan ve seyirci ağırlayacak olmaktan mutluyuz.''

''Fransa'daki ilk büyük etkinlik biz olacağız. Roland Garros ve Cannes Festival'i var ancak 15000 seyirci, şu ana kadar en büyüğü olacak. Eskiye dönmek güzel.''

Başka ülkelerden gelecek kaç taraftarın olduğu Boullier şöyle ekledi: ''Fransa Grand Prix'sine katılacak seyircilerin profili genelde, %15 oranında yabancı ve %85 Fransız şeklinde oluyor. Bu yıl da çok benzer.''

Boullier, bu sezon zorlandıkları en büyük problemin, özellikle Birleşik Krallık'tan gelecek F1 personelinin Fransa'ya giriş yapabilmesi konusundaki evrakları ayarlamak olduğunu söyledi.

''Dürüst olmak gerekirse, asıl zorlandığımız konu otoritelerle uğraşmak oldu. Birleşik Krallık'tan gelecekler için 'laisser-passer' (ülkeye girebilir) belgesini almak için sağlık bakanlığıyla uğraştık çünkü F1 personeli, Fransa sınırlarına girmeden önceki 14 gün içinde, Avrupa Birliği'nin dışında olan Bakü'de bulunmuş oluyordu.''

''Personelin ülkeye girebilmesini sağlamak için izin almak, karşılaştığımız en büyük zorluk oldu.''

Boullier, bu sezon başka bir etkinliğin iptali durumunda, Paul Ricard'ın bir yarışa daha ev sahipliği yapmak isteyeceğini de ekledi.''

Elverişli hava koşulları, pistin bu sezonki takvimin sonlarına kadar kullanılabileceğini gösteriyor ancak Formula 1, Eylül ayında Rusya'da başlayan uzak yarışlardan sonra tekrar Avrupa'ya dönmek istemiyor.

Boullier, ''Onların yapmak istediği şeyi yapmak konusunda memnunuz. Bize zamanında söylerlerse tabii ki ilgimizi çeker. Neden olmasın?'' dedi.