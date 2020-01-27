Boullier, Fransa GP organizasyonunda daha büyük bir role getirildi

Boullier, ilk başta Fransa Grand Prix'si ekibine, geçtiğimiz yılın Şubat ayında hem stratejik spor ve operasyon danışmanı hem de etkinlik elçisi görevleriyle katılmıştı.

Boullier'nin görevinde yapılan bu değişiklik, pistle ilgili erişim sorunlarını ele almayı amaçlayan güncel bir eylem planıyla birlikte geliyor.

Etkinliğin başkanı Christian Estrosi, "Fransa Grand Prix ekibi, 2019'dan bu yana Eric Boullier'in tavsiyelerinden ve uzmanlığından çokça faydalandı."

"Eric, Fransa Grand Prix'sinin geri dönüşü için kurulan çalışma grubuna da katılmıştı ve şimdi bu organizasyona daha fazla katıldığı için çok mutluyum." dedi.

Boullier, "Fransa Grand Prix'si için olan bu güzel projede daha çok yer aldığım için gururluyum. Fransa'daki bu büyük motor sporları etkinliğinin başarısına katkıda bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Fransa GP organizatörleri şimdi piste erişimi arttırmak için çabalıyor. Bu kapsamda St-Cyr sur Mer Le Castellet ve Le Beausset kasabaları ve kamp alanları genişletilecek. Ayrıca Trafik güzergahları, park alanlarının yerleşimi ve bilgi sistemi de daha iyi hale getirilecek.

2020 yılında Marseille, Toulon ve Aix-en-Provence'de tüm etkinlik boyunca, Arles, Avignon, Draguignan, Gap-Tallard, Manosque, Nice, Saint-Raphael ve Salon de Provence'de Cumartesi ile Pazar günü, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Montpellier, Perpignan ve Valence'de ise Pazar günü yarış yerine servis kalkacak.

Organizatörler ayrıca, Barcelona, ​​Milan, Turin, Amsterdam ve Eindhoven servisleriyle gelen Fransız olmayan taraftarlara, üç gece kamp ve yarış biletleri içeren bir paket de sundu.

Çeviri: İnci Beğen