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Formula 1 / Son dakika

Boullier, F1'deki değişikliklerden memnun

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Boullier, F1'deki değişikliklerden memnun
Ekleyen:
, Editör
30 Ara 2019 07:53

Eric Boullier, Formula 1'in önümüzdeki yıllar için belirlediği yönün doğru olduğunu düşünüyor.

Formula 1'de 2020 sonrasında büyük kural değişiklikleri yapılacak ve ilk kez takımların harcadığı paralar kısıtlanacak.

Ayrıca araçlar büyük oranda değişecek ve sportif anlamda da önemli değişiklikler planlanıyor.

Konu hakkında konuşan eski Lotus ve McLaren patronu Eric Boullier, tüm bu değişikliklerin Formula 1'i daha iyi hale getireceğini söyledi.

F1News.ru'ya verdiği özel röportajda Boullier, “Bence, Formula 1'de hem araç tasarımlarının hem de mevcut kuralların ciddi şekilde gözden geçirilmesi harika. Ross Brown ve meslektaşlarının yaptıkları muazzam çalışmadan çok etkilendim."

"En kolay yol her şeyi olduğu gibi bırakmaktı, ancak Formula 1'i değiştirmeye ve sürücüleri daha fazla ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece onları sporun ana karakterleri yapıyorlar ve sonuç olarak da pistlerde daha çarpıcı olaylar yaşanıyor. Ross ve ekibi, bunu mümkün kılmak için geçişi ve öndeki aracı takip etme sürecini basitleştirmeye çalışıyorlar."

"Bütçelerin sınırlanması sadece parasal anlamda değil, daha etkili çalışmalar sayesinde de takımlar arasındaki rekabet gücünü arttıracak."

"Formula 1'in bu yönde ilerlediğini görmek güzel ve Ross Brown bu süreci iyi şekilde yönetiyor."

Boullier, çeşitli teklif aldığını ancak şu anda Fransa Grand Prix'sindeki görevine odaklandığını dile getirdi.

“Çok fazla konuşma var, ancak bunlar sadece konuşmadan ibaret. İnsanlar fikir alışverişinde bulunmayı ve padoka geri dönmemi istiyorlar. Tüm hayatım boyunca yarış dünyasındaydım ve şimdi sadece 46 yaşındayım, umarım önümde hâlâ uzun bir yaşam vardır. Gelecekte sizi nelerin beklediğini asla bilemezsiniz. Şimdilik tamamen Fransa Grand Prix'si ile ilgili çalışmalara odaklanmış durumdayım ve bu yarışı, taraftarların sürekli gelmek isteyeceği, sezonun en iyi yarışlarından birisi haline getirmeye çalışıyorum."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

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Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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