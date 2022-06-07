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Boullier: "F1, Fransa'nın takvimde kalmasını istiyor"

RacingNews365.com'a konuşan Fransa Grand Prix'sinin patronu Eric Boullier, Circuit Paul Ricard pistinin Formula 1'deki geleceğiyle ilgili yaptıkları görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Boullier: "F1, Fransa'nın takvimde kalmasını istiyor"
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Takımlarla Liberty arasında imzalanan son Concorde Anlaşması'na göre F1'de en fazla 24 yarış düzenlenebiliyor ve şu anda takvime girmek isteyen çok sayıda pist var.

Hal böyle olunca F1'in bir çözüm bulması gerekiyor ve bazı yarışların takvimden çıkarılması neredeyse kesin gibi.

Bu yarışlar arasında Fransa öne çıkıyor ve hatta Monako'nun dahi takvimden çıkarılacağı konuşuluyor.

F1, temel olarak "rotasyon" sistemi getirmek istiyor. Buna göre her yıl bazı yarışlar, başka yarışlarla değişecek ve böylelikle Fransa da dahil olmak üzere bazı pistler birkaç yılda bir F1'e ev sahipliği yapacak.

McLaren'ın eski patronu Eric Boullier, bu konuda F1 ile görüştüğünü ve her şeyin "pozitif" olduğunu söyledi.

Boullier, RacingNews365'e şöyle dedi: "Christian Estrosi ve Stefano Domenicali ile Monako GP hafta sonunda görüşme gerçekleştirdik."

"Pozitif bir görüşmeydi çünkü Fransa GP'sinin takvimde kalmasını istediklerini söylediler. Gelecekte takvimde sadece bizim için değil, herkes için pek çok değişiklik olacağını düşünüyorum."

"Eğer 30 yarış varsa ve sadece 23 yarışlık yer varsa, o zaman bir çözüm bulmanız ve durumu akıllıca organize etmeniz gerekiyor."

"Bence bu açıdan pozitif bir toplantıydı ve şimdi çalışmamız gerekiyor. FOM'un isteklerini yerine getireceğiz."

Şu anda takvimde olmayan fakat FIA Grade 1 lisansına sahip pistler arasında Portimao, Hockenheim ve İstanbul yer alıyor.

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