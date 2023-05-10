Boullier, Alpine'de Szafnauer'in yerini mi alacak?

Miami hafta sonunun ana konularından birisi de Alpine yönetiminde yaşanan problemler ve takım yönetimine yönelik eleştirilerdi.

Alpine'in CEO'su Laurent Rossi, bu yıl şimdiye kadar gösterdikleri performanstan memnun olmadığını açıkça ifade etti ve takımın performansını "amatörce" bulduğunu belirtti.

Rossi eğer durum düzelmezse, sert önlemler alacağını söyleyerek, sonuçlardan Otmar Szafnauer'in sorumlu olduğunu dile getirdi.

İngiliz gazeteci Joe Saward, Alpine'in olası takım patronu adaylarını değerlendirmeye başladığını ve seçeneklerden birisinin eski Lotus/Renault patronu Boullier olduğunu iddia etti.

Saward, "Şu anda Alpine için temel problem, takımın Alpine patronlarının görmek istediği düzeyde olmaması."

Eric Boullier, French Grand Prix Managing Director Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Rossi iyi sonuçlar istediğini açıkça belirtti, aksi takdirde kelleler uçacak. Fakat kelleler -hemen- uçmayabilir, çünkü aslında 'Bu işi düzeltin!' dedi yani sorumlular için hâlâ zaman var."

"Fakat olası adaylar hakkında şimdiden söylentiler çıktı. Birkaç üst düzey adayın zamanında takımdan kovulmuş olması ve geri dönmek istememeleri gibi bir problem var. Bu da potansiyel aday havuzunun çok küçük olduğu anlamına geliyor."

"Adının fısıldandığını duyduğum isim, geçmişte takımı yöneten ancak -takım sahiplerinin- finansman bulamaması üzerine oradan ayrılan Eric Boullier."

"Eric takımdan ayrıldıktan McLaren'a geçti ve oradaki iç çatışmada kelimenin tam anlamıyla çapraz ateşte kaldı."

"Ayrıca McLaren hissedarlarının mevcut durumdan memnun olmadığı ve sonuçları iyileşmemesi halinde orada da görev değişikliği olabileceği yönünde söylentiler var."

"Günün sonunda söylentiler söylentidir. Gerçekte ne olacağını göreceğiz." dedi.