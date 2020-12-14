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Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Alonso motivasyon sorunu yaşamayacak"

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Boullier: "Alonso motivasyon sorunu yaşamayacak"
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McLaren'ın eski patronu Eric Boullier, Fernando Alonso'nun F1'e dönüşte motivasyon sorunu yaşamasını beklemiyor.

Fernando Alonso, 2021 yılında 2005 ve 2006'da iki dünya şampiyonluğu kazandığı Renault ile F1'e geri dönecek.

İspanyol pilot, 2019 ve 2020 yıllarını farklı serilerdeki yarışlarla geçirdi. Bu yüzden F1'e döndüğü zaman performansının ya da motivasyonunun nasıl olacağı bilinmiyor.

2018'deki son yılında kötü bir araca sahip olsa da, takım arkadaşı Stoffel Vandoorne'u açık şekilde mağlup eden Alonso, bu kez genç Esteban Ocon'a karşı yarışacak.

Daha önce McLaren'da Alonso ile çalışan Eric Boullier, İspanyol pilotun motivasyon sorunu yaşayacağını düşünmüyor.

Boullier, Canal+ ile yaptığı röportajda, "Sahip olduğu motivasyon konusunda sıfır endişem var."

"Motivasyon açısından herhangi bir sorunu olacağını düşünmüyorum. Ama Esteban ile de gördüğümüz üzere, bir yılı kenarda geçirdikten sonra araca dönmek karmaşık olacak."

"Bu yüzden alışması için biraz vakit gerekeceğini düşünüyorum. Yine de o Alonso!" dedi.

Alonso, 2018 Renault F1 aracıyla zaten bazı testlere katıldı ve Abu Dhabi testinde de 2020 aracını bu yıl ikinci kez sürme şansı yakalayacak.

 

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Editör Kemal Şengül

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