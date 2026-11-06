Formula 1 Sao Paulo GP
Bottas’tan Ferrari değerlendirmesi: "Lewis sihrini geri kazandı"
Valtteri Bottas, Meksika GP'sindeki temas sonrası Ferrari'de yaşanan gerginliğin geçici olduğunu ve Hamilton ile Leclerc'in aralarının iyileşeceğine inandığını belirtti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 6 Kas 2026 18:00
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Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Meksika Grand Prix'sinin ilk turunda Lewis Hamilton ile Charles Leclerc arasında yaşanan pist üstü mücadelesi ve ardından kaçan galibiyet sonrası Ferrari cephesinde tansiyon yükseldi. Hamilton'ın 2017-2021 yılları arasında Mercedes'teki takım arkadaşı Valtteri Bottas, Maranello'da yaşanan bu olayı ve iki pilot arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.
Hamilton'ın eski "sihrini" ve hırsını yeniden yakaladığını belirten Fin pilot, takım arkadaşları arasında bu tür anlık sürtüşmelerin sporda çok normal olduğunu vurguladı.
Bottas, Ferrari içerisindeki olaylarla ilgili görüşü sorulduğunda şunları söyledi: "Olayı çok yakından takip etmedim ama böyle şeyler zaman zaman yaşanır.”
“İkisi de kesinlikle çok rekabetçi isimler ve Lewis sihrini yeniden kazanmış gibi görünüyor, bunu da korumak istiyor.”
“Bu yüzden söylenecek çok fazla şey yok. Bence bu tür kısa, anlık sürtüşmeler bu sporda yaşanabilir ve gayet doğaldır. Ancak aralarının iyi olduğuna eminim."
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- Motorsport.com Ekibi
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