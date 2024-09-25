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Formula 1 Singapur GP

Bottas'tan Audi'ye mesaj: "Artık F1'deki geleceğimin netleşmesini istiyorum"

Valtteri Bottas, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesindeki bir aylık arada F1 geleceğinin belli olmasını istiyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Audi 2025 F1 sezonu için Sauber'de Nico Hulkenberg'in yanına kimin geleceğine henüz karar vermedi. 

Bottas'ın bir yıllık bir anlaşmayla da olsa gelecek yıl koltuğa oturmak için önde gelen aday olduğu bildiriliyor.

Bottas, F1 pilotlar şampiyonasında son sırada yer alıyor ve bu yıl henüz puan alamadı.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Singapur'daki yarışın ardından F1TV'ye konuşan Bottas, Austin öncesindeki ara için hedeflediği birtakım şeyler olduğunu söyledi.

Bottas, "Her şeyden önce bu arada performans bulmaya çalışmak ve Austin için tam olarak neyin geliştirileceğini değerlendirmek istiyoruz."

"Elbette gelecek için bir şeyleri düzene sokmak öncelik listemin başında geliyor çünkü artık geç kalıyormuş gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.

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