Bottas'tan Audi'ye mesaj: "Artık F1'deki geleceğimin netleşmesini istiyorum"
Valtteri Bottas, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesindeki bir aylık arada F1 geleceğinin belli olmasını istiyor.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Audi 2025 F1 sezonu için Sauber'de Nico Hulkenberg'in yanına kimin geleceğine henüz karar vermedi.
Bottas'ın bir yıllık bir anlaşmayla da olsa gelecek yıl koltuğa oturmak için önde gelen aday olduğu bildiriliyor.
Bottas, F1 pilotlar şampiyonasında son sırada yer alıyor ve bu yıl henüz puan alamadı.
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Singapur'daki yarışın ardından F1TV'ye konuşan Bottas, Austin öncesindeki ara için hedeflediği birtakım şeyler olduğunu söyledi.
Bottas, "Her şeyden önce bu arada performans bulmaya çalışmak ve Austin için tam olarak neyin geliştirileceğini değerlendirmek istiyoruz."
"Elbette gelecek için bir şeyleri düzene sokmak öncelik listemin başında geliyor çünkü artık geç kalıyormuş gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.
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