Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Dün akşam Bottas'ın aracına yeni bir V6 motoru, turbo ve MGU-H takılmasının ardından normalde Bottas'ın en geriye düşmesi gerekiyordu ancak kendisinden önce benzer cezalar alan Nicholas Latifi, Charles Leclerc ve Max Verstappen olduğu için Bottas'ın 17. sıradan başlaması bekleniyor.

Bu isimler içerisinde en önemli isim kuşkusuz Verstappen olacak. Red Bull'un bir noktada Verstappen'e yeni bir güç ünitesi takması gerekecekti. Verstappen'in Monza'dan sonra 3 sıra grid cezası alması ve Mercedes'in Soçi'de hep güçlü olması nedeniyle Rusya GP hafta sonu bunun için en ideal hafta sonu olarak görüldü.

Red Bull, Ferrari'den Leclerc'in de güç ünitesi değişimi nedeniyle yarışa geriden başlayacağını ve bunun Verstappen'in yükselişini yavaşlatabileceğini biliyordu. Ancak takım sıralamalarda bir diğer düzlük hızı iyi olan Williams pilotu Nicholas Latifi'nin de motor değiştirdiğini öğrendi.

Red Bull mühendisleri dün akşam muhtemelen farklı strateji senaryoları üzerinde çalıştı ancak bu sabah, Bottas'ın da güç ünitesini değiştirerek grid cezası aldığının açıklanması, Red Bull'un yarışa yaklaşımında yine yeniden düşünmesini gerektirebilir.

Mantıklı olarak düşünürsek, Bottas'ın bugünkü yarıştaki görevi Verstappen'e engel olmak ve mümkün olursa onun yükselişini kontrol altında tutmak olacak diyebiliriz.

Açıkçası Fin sürücünün kendisi için iyi sonuç alması gerekiyor ve Mercedes için de takımlar şampiyonası açısından puan kazanmak önemli. Bu açıdan Verstappen'in önünde kalması halinde Bottas için yarışın nasıl ilerlediğini görmek ilginç olacak. Kendisi muhtemelen Haas ve Alfa Romeo pilotlarının arkasında çok uzun süre kalmak istemeyecektir.

Ne olursa olsun Bottas orada olacak ve Red Bull'un normalde olduğundan daha fazla düşünmesini gerektirecek.

Sıralamaların ardından Bottas, geride kalsa da yarışı kazanabileceğini düşünüyordu ancak açık bir şekilde pozisyonundan feragat etmek zorunda kaldı. Bunu 2012 Amerika GP ile kıyaslayabilirsiniz. O hafta sonu Felipe Massa, şampiyonluk mücadelesi veren takım arkadaşı Fernando Alonso'ya bir sıra kazandırmak için vites kutusu cezası almıştı.

Ancak bu hafta sonu yapılan değişiklikle Bottas, sezonun kalan 7 yarışında iki yeni güç ünitesine sahip olacak. Bazı kaynaklara göre Bottas'ın aracına Monza'da takılan yeni güç ünitesinde sorun olduğu için yeni güç ünitesine geçildi ancak Mercedes böyle bir şeyin olmadığını belirtti.

Sezonun sonuna doğru yaklaşırken Mercedes'in bazı dayanıklılık sorunları yaşadığı konusunda şüphe yok. Bunlardan bazıları herkese açık bir şekilde yaşanırken, bazıları açık değildi.

Mercedes, Bottas'ın normalde Belçika GP hafta sonunda yeni motora geçeceğini ancak yaşanan bir sorun nedeniyle bunu Monza'ya ertelediklerini duyurdu.

Şimdi büyük soru işareti, Lewis Hamilton'ın bu cezayı ne zaman çekeceği... Sezonun bitmesine daha 7 yarış varken, Dünya Şampiyonu'nun yeni motora geçişten kaçması pek mümkün olmayacak gibi.