Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede" Sonraki / Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes'in Valtteri Bottas'a Rusya GP için yeni bir güç ünitesi takma kararı, zaten çok farklı görünen bir grid dizilimine sahip olan bir yarışa ekstra bir entrika daha katmış oldu.

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Dün akşam Bottas'ın aracına yeni bir V6 motoru, turbo ve MGU-H takılmasının ardından normalde Bottas'ın en geriye düşmesi gerekiyordu ancak kendisinden önce benzer cezalar alan Nicholas Latifi, Charles Leclerc ve Max Verstappen olduğu için Bottas'ın 17. sıradan başlaması bekleniyor.

Bu isimler içerisinde en önemli isim kuşkusuz Verstappen olacak. Red Bull'un bir noktada Verstappen'e yeni bir güç ünitesi takması gerekecekti. Verstappen'in Monza'dan sonra 3 sıra grid cezası alması ve Mercedes'in Soçi'de hep güçlü olması nedeniyle Rusya GP hafta sonu bunun için en ideal hafta sonu olarak görüldü. 

Red Bull, Ferrari'den Leclerc'in de güç ünitesi değişimi nedeniyle yarışa geriden başlayacağını ve bunun Verstappen'in yükselişini yavaşlatabileceğini biliyordu. Ancak takım sıralamalarda bir diğer düzlük hızı iyi olan Williams pilotu Nicholas Latifi'nin de motor değiştirdiğini öğrendi.

Red Bull mühendisleri dün akşam muhtemelen farklı strateji senaryoları üzerinde çalıştı ancak bu sabah, Bottas'ın da güç ünitesini değiştirerek grid cezası aldığının açıklanması, Red Bull'un yarışa yaklaşımında yine yeniden düşünmesini gerektirebilir.

Mantıklı olarak düşünürsek, Bottas'ın bugünkü yarıştaki görevi Verstappen'e engel olmak ve mümkün olursa onun yükselişini kontrol altında tutmak olacak diyebiliriz.

Açıkçası Fin sürücünün kendisi için iyi sonuç alması gerekiyor ve Mercedes için de takımlar şampiyonası açısından puan kazanmak önemli. Bu açıdan Verstappen'in önünde kalması halinde Bottas için yarışın nasıl ilerlediğini görmek ilginç olacak. Kendisi muhtemelen Haas ve Alfa Romeo pilotlarının arkasında çok uzun süre kalmak istemeyecektir.

Ne olursa olsun Bottas orada olacak ve Red Bull'un normalde olduğundan daha fazla düşünmesini gerektirecek. 

Sıralamaların ardından Bottas, geride kalsa da yarışı kazanabileceğini düşünüyordu ancak açık bir şekilde pozisyonundan feragat etmek zorunda kaldı. Bunu 2012 Amerika GP ile kıyaslayabilirsiniz. O hafta sonu Felipe Massa, şampiyonluk mücadelesi veren takım arkadaşı Fernando Alonso'ya bir sıra kazandırmak için vites kutusu cezası almıştı.

Ancak bu hafta sonu yapılan değişiklikle Bottas, sezonun kalan 7 yarışında iki yeni güç ünitesine sahip olacak. Bazı kaynaklara göre Bottas'ın aracına Monza'da takılan yeni güç ünitesinde sorun olduğu için yeni güç ünitesine geçildi ancak Mercedes böyle bir şeyin olmadığını belirtti.

Sezonun sonuna doğru yaklaşırken Mercedes'in bazı dayanıklılık sorunları yaşadığı konusunda şüphe yok. Bunlardan bazıları herkese açık bir şekilde yaşanırken, bazıları açık değildi.

Mercedes, Bottas'ın normalde Belçika GP hafta sonunda yeni motora geçeceğini ancak yaşanan bir sorun nedeniyle bunu Monza'ya ertelediklerini duyurdu.

Şimdi büyük soru işareti, Lewis Hamilton'ın bu cezayı ne zaman çekeceği... Sezonun bitmesine daha 7 yarış varken, Dünya Şampiyonu'nun yeni motora geçişten kaçması pek mümkün olmayacak gibi.

paylaşım
yorumlar
McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

Önceki haber

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

Sonraki haber

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

27 dk
2
Formula 1

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

4 s
3
Formula 1

Rusya GP öncesi: Yarış gridi

1 s
4
Formula 1

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

17 dk
5
Formula 1

Verstappen, ayar değişikliklerinin yardımcı olmasını umuyor

13 dk
Son Haberler
Williams: "Russell'ın sıralama sonucu, takımın en iyi kuru zemin aracıyla geldi"
F1

Williams: "Russell'ın sıralama sonucu, takımın en iyi kuru zemin aracıyla geldi"

2dk
Verstappen, ayar değişikliklerinin yardımcı olmasını umuyor
F1

Verstappen, ayar değişikliklerinin yardımcı olmasını umuyor

13dk
Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

17dk
Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?
F1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

27dk
McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"
F1

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

47dk
Son Videolar
2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
20 s

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Gasly, antrenmanda yaşadığı "kırılgan" ön kanat hasarına şaşırmış Rusya GP
Formula 1

Gasly, antrenmanda yaşadığı "kırılgan" ön kanat hasarına şaşırmış

Haas, 2022'de "deneyimli bir yedek pilot" istiyor Rusya GP
Formula 1

Haas, 2022'de "deneyimli bir yedek pilot" istiyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Çok Okunanlar Bugün

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1

Bottas yeni motora geçti, grid cezası aldı!

Rusya GP öncesi: Yarış gridi
Formula 1 Formula 1

Rusya GP öncesi: Yarış gridi

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Verstappen, ayar değişikliklerinin yardımcı olmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, ayar değişikliklerinin yardımcı olmasını umuyor

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!
World Superbike World Superbike

WSBK Jerez: İlk yarışta zafer Toprak'ın!

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"
Formula 1 Formula 1

McLaren: "Mercedes'in kuru zemin performansı ayrı bir seviyede"

Son Haberler

Williams: "Russell'ın sıralama sonucu, takımın en iyi kuru zemin aracıyla geldi"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Russell'ın sıralama sonucu, takımın en iyi kuru zemin aracıyla geldi"

Verstappen, ayar değişikliklerinin yardımcı olmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, ayar değişikliklerinin yardımcı olmasını umuyor

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Rusya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1

Bottas'ın yeni motora geçişinin arkasında ne var?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.