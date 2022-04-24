Bottas'ın yarış için hedefi ilk beşte yer almak

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Fin pilot, sprint yarışında kötü bir start almasının ardından kalan turlarda durumu toparladı ve yarışa başladığı 8. sıraya kadar geri yükselmeyi başardı.

Ancak Alfa Romeo, Cumartesi günü Bottas'ın C42'sinde komple bir şasi değişikliği yapmayı ve aracı sprint yarışına zamanında yetiştirebilmek için 2. antrenmanı kaçırmayı tercih etti, bu da Bottas'ın başarısını perçinleyen bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmakta.

Bottas, aracı hızlıca değiştirmelerinden dolayı takımını övdü.

Sprint yarışının ardından Formula1.com'a konuşan Bottas, "Zorlu bir start oldu, biraz patinajda kaldım, bu yüzden Pazar günü start için öğrendiklerimizi uygulamamız gerekiyor."

"Fakat genel olarak sprint yarışından gerçekten memnun kaldım. Bence asıl mesele, takımın şasi değişikliğiyle harika bir iş çıkarmasıydı ve bu takımdaki herkes için büyük bir işti."

"Her şey mükemmel çalıştı, güçlü bir tempomuz olduğunu hissetmek güzeldi."

"Gerçekten bazı geçişler yapabildim ve sonlara doğru McLaren'ları yakalıyordum, bu yüzden yarın eğlenceli olacak." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım arkadaşı Zhou Guanyu, sprint sıralama turlarında Pierre Gasly ile yaşadığı kaza nedeniyle aldığı hasarın bir sonucu olarak pit yolundan başlamak zorunda kalacak olsa da, Bottas Imola'da sağlam puanlar toplamak için daha iyi bir konumda.

Ancak eski Mercedes sürücüsü, kötü düşüncelere kapılmak yerine kendisi ve takımı için daha yüksek hedeflere sahip.

Kendisi için neyin mümkün olduğu sorulduğunda Bottas, "İlk beşte yer almak, bence bizim için hedef bu olmalı."

"Her şeyi doğru yaparsak bunu başaracak hızımız var, ayrıca sprintte lastikler oldukça iyi dayandı."

"Yani yarış için umutluyum, ama her şeyden önce öğrendiklerimizi uygulamamız ve önümüze bakmamız gerekiyor." dedi.