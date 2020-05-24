Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü

paylaşım
yorumlar
Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 May 2020 19:58

Finlandiyalı sürücünün menajeri Didier Coton, Red Bull takım patronu Christian Horner ile gelecek yıl takıma katılmak için görüşme gerçekleştirdi.

F1-Insider web sitesinin haberine göre Valtteri Bottas'ın menajeri Didier Coton, gelecek yıl için Fin pilota koltuk arıyor ve bundan ötürü Red Bull ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

2017'den beri Mercedes için yarışan Bottas'ın kontratı yıl sonunda sona erecek ve Alman ekibin gelecek yıl için George Russell ile anlaşma ihtimali çok yüksek. Bu durumda Bottas'ın başka bir takıma geçmesi gerekiyor.

30 yaşındaki Bottas, altı kez F1 şampiyonu Hamilton ile birlikte Mercedes'te kalmak istediğini zaten belirtti. Ancak Mercedes, geride kalan dört yılın ardından stratejisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Son dönemde Sebastian Vettel'in adı da Mercedes'le anılıyor. Dört kez dünya şampiyonu Vettel, bu yılın sonunda koltuksuz kalacak ve ne yapacağına dair büyük belirsizlik var. Mercedes yönetim kurulunun Vettel'i istediği ancak hem Toto Wolff hem de Hamilton'ın buna karşı olduğu iddia ediliyor.

Bottas'ın menajeri Coton, aynı zamanda Renault takım patronu Cyril Abiteboul ile 2021 sezonu için bir görüşme gerçekleştirmişti.

Red Bull'la yapılan görüşme ise doğrudan Christian Horner ile yapıldı.

Avusturyalı ekibin 2023'ün sonuna kadar Hollandalı Max Verstappen ile sözleşmesi bulunuyor. Taylandlı Alex Albon'ın kontratı ise 2020 sonunda bitecek. Ancak genç sürücünün kontratında sözleşme uzatma opsiyonu var.

Sonraki haber
Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot

Önceki haber

Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü

49dk
2
Formula 1

Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot

1s
3
Formula 1

Ocon: "Ben şampiyon olmuşken Verstappen'in F1'e gitmesini kabullenemedim"

4
Formula 1

F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!

1s
5
Formula 1

Hakkinen: "Ferrari'de yarışmak, Sainz için hiç de kolay olmayacak"

Son Videolar

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Son Haberler

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü
F1

Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü

Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot
F1

Monaco GP'yi kazanmaya giderken kaybeden 5 pilot

F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!
F1

F1 Sanal Grand Prix: Russell yarışı rahat bir şekilde kazandı, Leclerc spin attı!

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mayıs
F1

Günün Öne Çıkan Instagram Gönderileri: 24 Mayıs

Liberty'e göre canlı organizasyonların geleceği "büyük bir belirsizlik"
F1

Liberty'e göre canlı organizasyonların geleceği "büyük bir belirsizlik"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.