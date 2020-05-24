Bottas'ın menajeri Red Bull'la da görüştü

F1-Insider web sitesinin haberine göre Valtteri Bottas'ın menajeri Didier Coton, gelecek yıl için Fin pilota koltuk arıyor ve bundan ötürü Red Bull ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

2017'den beri Mercedes için yarışan Bottas'ın kontratı yıl sonunda sona erecek ve Alman ekibin gelecek yıl için George Russell ile anlaşma ihtimali çok yüksek. Bu durumda Bottas'ın başka bir takıma geçmesi gerekiyor.

30 yaşındaki Bottas, altı kez F1 şampiyonu Hamilton ile birlikte Mercedes'te kalmak istediğini zaten belirtti. Ancak Mercedes, geride kalan dört yılın ardından stratejisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Son dönemde Sebastian Vettel'in adı da Mercedes'le anılıyor. Dört kez dünya şampiyonu Vettel, bu yılın sonunda koltuksuz kalacak ve ne yapacağına dair büyük belirsizlik var. Mercedes yönetim kurulunun Vettel'i istediği ancak hem Toto Wolff hem de Hamilton'ın buna karşı olduğu iddia ediliyor.

Bottas'ın menajeri Coton, aynı zamanda Renault takım patronu Cyril Abiteboul ile 2021 sezonu için bir görüşme gerçekleştirmişti.

Red Bull'la yapılan görüşme ise doğrudan Christian Horner ile yapıldı.

Avusturyalı ekibin 2023'ün sonuna kadar Hollandalı Max Verstappen ile sözleşmesi bulunuyor. Taylandlı Alex Albon'ın kontratı ise 2020 sonunda bitecek. Ancak genç sürücünün kontratında sözleşme uzatma opsiyonu var.