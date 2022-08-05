Bottas'ın Macaristan GP'de yarış dışı kalmasına yakıt sistemi sebep olmuş

Pujolar, “Valtteri, yakıt sistemindeki teknik bir arıza nedeniyle yarış dışı kaldı. Probleme neden olan şeyi araştıracağız ancak böyle şeylerin olması harika değil."

"Yarış dışı kalmadan önce hiçbir arıza belirtisi yoktu. O tura kadar her şey mükemmel gitmişti. Mühendisler telemetride bir sorun gördüler. Neredeyse aynı anda Valtteri radyodan güç kaybettiğini dile getirdi."

"Hemen durmak zorunda kaldı ve sonunda yarış kendisi için bitti." dedi.

Hungaroring'de birçok kişi sert lastiklerle sorun yaşarken, Pujolar'a göre Alfa Romeo bu lastikle gayet iyi durumdaydı.

“Bu lastiklerle ciddi bir sorun yaşamadık, bu oldukça normal bir hamurdu."

"Mavi bayraklar bize çok daha fazla sorun yarattı. Yeni lastiklere geçen diğer sürücüler hızla bize yetiştiler fakat sert lastiğin kendisiyle hiçbir zorluk yaşamadık."

"Bizim sorunumuz ilk turda çok sıra kaybetmemiz ve sonrasında trafiğe takılmamızdı. Sonuç olarak planladığımız gibi üst sıralara yükselmemiz mümkün olmadı.”