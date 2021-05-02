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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas'ın, Max Verstappen'i kovalarken kısa bir süreliğine güç kaybı yaşamasına sebep olan şey, motorunun güvenlik moduna girmesine neden olan bir sensör sorunuymuş.

Bottas'ın güç kaybı yaşamasına neden olan şey sensör sorunuymuş

Bottas, pole pozisyonundan başladığı 2021 Portekiz Grand Prix'sinin ilk bölümünün çoğunluğunu lider götürdü ancak bölümün sonlarında Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton'a geçildi.

İlk pit stopunun ardından, Bottas daha soğuk lastiklerle yol tutuşu bulmakta zorlanmış ve Max Verstappen'e de geçilerek 3. sıraya geriledi.

Sonrasında ise Fin pilot ritmini bularak, Verstappen ile arasındaki farkı indirmeye başladı. Fakat Bottas, Verstappen'i kovalarken güç kaybetmeye başladığını söyledi ve Fin pilot 2 turda 5 saniye kaybetti.

Bottas'ın motorundaki problem kısa bir süre sonra düzelse de Verstappen çoktan arayı açmayı başarmıştı. Böylelikle, Bottas yarışı 3. sırada tamamlamış oldu.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yarıştan sonra verdiği röportajlarda, hata veren bir sensör yüzünden Bottas'ın motorunun güvenlik moduna girdiğini ve Fin pilotun bu yüzden zaman kaybettiğini belirtti.

Konu hakkında konuşan Wolff, ''Oldukça talihsiz bir olaydı çünkü Valtteri, Max'ı oldukça iyi bir şekilde yakalamıştı. Sonrasında fark 1.5 - 1.6sn aralığında sabitlenmeye başladı. Fakat yarışın sonuna sakladığı daha fazla hızı vardı.''

''Bize, egzoz sıcaklığının çok yüksek olduğunu söyleyen bir sensörü geçersiz kılmak için motor modunda değişikliklere gittik ama o sensörü geçersiz kılamadık.''

''Böyle olunca da sensör, motoru güvenlik moduna soktu ve 5 saniye kaybettik.'' dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Valtteri Bottas, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff, Verstappen ve Hamilton tarafından geçilse de, Fin pilotun oldukça güçlü bir tempoya sahip olduğunu ve yarışın ilk bölümünde lider olduğundan sıkıntı yaşadığını söyledi.

Bottas'ın yarışı hakkında konuşan Wolff, ''Yarışı lider götürürken, arkadaki için hava koridoru oluşturuyorsunuz ve arkanızdaki pilotun DRS'si oluyor. Bu da işinizi oldukça zorlaştırıyor.''

''O an da Lewis arayı biraz açtı ve sonrasında kayboldu. Yine de Max'ı oldukça iyi bir biçimde kontrol etti. Max erken pitle bizi arkasında bıraktı ve bu oldukça talihsiz bir durumdu. Sonrasında motorun güvenlik moduna girmesiyle de biz Bottas'ı yarı yolda bıraktık.''

''Yani genel olarak, her zamanki gibi Valtteri için işler çok farklı olabilirdi. Onu desteklemeye devam edeceğiz. Barselona'da neler yapabileceğini göreceğiz.'' dedi.

Bottas yarışın bitimine 3 tur kala bite girerek yumuşak lastikler takmış ve en hızlı turu almak için denemede bulunmuştu. 

Fakat Bottas pite erken girdiğinden, Verstappen de pite girebilme şansı bulmuştu. Hollandalı pilot ardından 0.016sn ile en hızlı turu almıştı.

Ancak, Verstappen'in turu pist limitlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silindi. Böylelikle en hızlı tur ve dolayısıyla 1 puan da Bottas'a gitmiş oldu.

Bottas'ın erken pit stop'u hakkında konuşan Wolff, ''Salaklaştığımız ufak bir an yaşadık, bir tur sonra pite girmesi gerekiyordu. Fakat bundan öğrenip yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Luke Smith

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