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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Toto Wolff, Valtteri Bottas ve George Russell'ın yaşadığı kazanın ardından, bu hasarın, bütçe kısıtlaması kapsamında takımın yapacağı güncellemelerin etkileyeceğini söyledi.

Bottas'ın kazası, Mercedes'in yapacağı güncellemeleri geciktirebilir

Pazar günkü Emilia Romagna Grand Prix'sinde, dokuzuncu sıra için mücadele eden Bottas ve Russell büyük bir kaza geçirdi ve ikisinin de araçları paramparça oldu.

Seansı durduran bu kazanın ardından iki sürücü de birbirini suçlasa da, hakemler bunun bir yarış olayı olduğunu söylediler.

Alman takımın patronu Wolff ise kazanın ardından Mercedes sürücü programı üyesi Russell'ın öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Ancak Mercedes için daha büyük bir sorun, kazadan sonra çıkan hasarın bütçe kısıtlamaları nedeniyle 2021 gelişim planlarını etkileyecek olması.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Wolff, bu olayın güncellemelerini etkileyebileceğini söyledi.

Wolff, ‘’Bu durum bizim için kesinlikle eğlendirici değil. Bu, büyük bir darbeydi. Aracımız, bütçe kısıtlamaları varken, neredeyse paramparça oldu. Yüksek ihtimalle, bu olay yapabileceğimiz güncellemeleri de sınırlandıracak.’’

"Orada doğrudan bir temas yokken yağmurlu alana çıktığı için iki aracın birden kaza yapması, görmeyi umduğumuz şey değildi."

''Bütçe kısıtlaması yüzünden çok sınırlandık ve her zaman korktuğumuz şey bir aracımızın tamamen hurdaya çıkmasıydı. Bu durumda, tamamen hurda değil ancak çok yakındı ve bu istediğimiz bir şey değildi.'' dedi.

Takımlar 2021 sezonunda sadece 145 milyon harcayabilecekler, bu yüzden beklenmeyen kazalar, geçtiğimiz yıllara göre daha zedeleyici olabilir.

Mercedes pist üstü mühendis şefi Andrew Shovlin, takımın aracın hasarını tamamen analiz etmesi ve Bottas'ın aracından nelerin kurtarılabileceğini görmesi gerektiğini söyledi.

Shovlin, ''Güç ünitesinin çok fazla hasar görüp görmediğini kapsamlı şekilde kontrol etmeliyiz.''

''Çünkü Bottas yarışı bitiremedi ve vites kutusu hakkında bir endişemiz yok. Ancak bizim için yeni bir etken şu ki, bu yıl hepimiz bütçelerimizi sınırlandırdık. Böylesine bir hasar planlarımız arasında yoktu.''

''Sürücülerimiz önceki yıllarda sezonlarını çok hasar almadan geçirme konusunda harikaydılar ve kesinlikle karbon ve metal çalışmaları yüzünden fatura biraz kabarık olacak.''

''Neleri kurtarabileceğimize bakıp, Portimao için aracı bir araya getireceğiz.'' dedi.

Shovlin, hasar alan parçaların yaşam döngülerinin sonuna gelmesini umduklarını söyleyerek, parçalarla ilgili sürecin nasıl ilerlediğini de anlattı.

''Eğer, önemli hasar aldığınız büyük kazalar yapıyorsak, ki bu bizim için kötü oldu çünkü aynı zamanda Lewis'in de ön kanadı hasarlı ve şimdi parçalara ayırdığımız bütçeyi genişletmek zorundayız.''

''Normalde, hiçbir şeyin hasar görmesini istemezsiniz, parçaladığınız her şeyin ömrünü tamamlamış veya eski olmasını istersiniz.''

''Ancak, durum böyle değil. Bu, bütçe kısıtlamalarının bir unsuru ve para bir yerden gelmek zorunda.''

''En sonunda, bu büyük bir problem haline geliyorsa, bu sıkıntı gelişim bütçenizi etkileyebilir. Bu yüzden, yol alırken, buna da dikkat etmemiz gerekiyor.''

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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