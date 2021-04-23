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Formula 1 / Son dakika

Bottas'ın güç ünitesi, Imola'daki yarışta hasar görmemiş olabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Auto Motor und Sport'a göre Valtteri Bottas'ın güç ünitesine yönelik yapılan analizlerde herhangi bir hasara rastlanmadı.

Bottas'ın güç ünitesi, Imola'daki yarışta hasar görmemiş olabilir

Valtteri Bottas, geçen hafta gerçekleştirilen Imola yarışında George Russell'la temas yaşamış ve ardından büyük bir süratle bariyerlere çarpmıştı.

Temasın etkisiyle Fin pilotun aracının ön kısmında büyük bir hasar oluştuğu görülebiliyordu.

Mercedes, hasarlı parçaların neredeyse tamamını İngiltere'deki takım fabrikasına gönderdi ve hangi parçaları kurtarabileceğini anlamaya çalıştı.

Bazı parçalar kurtarılamayacak kadar kötü durumda olsa da, en önemlisi güç ünitesinin durumunun ne olduğuydu.

Kazanın hemen ardından Mercedes'in yeni bir güç ünitesine ihtiyaç duyacağı düşünülüyordu ve sezon boyunca sadece üç güç ünitesine izin verildiği için Mercedes adına pek de hoş bir durum değildi.

Fakat Auto Motor und Sport'a göre Brackley'deki Mercedes fabrikasında yapılan ilk incelemelerde, güç ünitesinin sağlam olduğu ortaya çıktı ve gelecekte tekrar kullanılabilecek.

Ayrıca haberde Bottas'ın aracının monokok kısmının hasar gördüğü ve aslında bazı onarımlar yapılarak kullanılabilecek durumda olsa da, Bottas'ın Portimao'da yeni bir monokoka geçeceği iddia edildi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 ,and Mick Schumacher, Haas VF-21

Valtteri Bottas, Mercedes W12, George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 ,and Mick Schumacher, Haas VF-21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Williams, Latifi’nin performansındaki gelişim hakkında konuştu

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Williams, Latifi’nin performansındaki gelişim hakkında konuştu
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Editör Kemal Şengül

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