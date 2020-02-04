Bottas'ın eski sponsoru, Mercedes'in F1'den ayrılmasına şaşırmayacak

Valtteri Bottas'ın uzun süre boyunca sponsorluğunu yapan Wihuri, Fin pilotun 2018'deki kötü performansının ardından artık kendisinin kişisel sponsoru olmayacaklarını açıklamıştı.

Ancak Wihuri, Formula 1 yarışlarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Son dönemde Mercedes'in Formula 1 geleceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var ve 2020'den sonra spordan çekilme ihtimalleri de var.

Wihuri, Mercedes'le ilgili söylentilerin birkaç yıldır padokta konuşulan bir konu olduğunu söyledi.

Wihuru, Ilta Sanomat'a verdiği demeçte, "Bu söylentiler yeni bir şey değil. Olası çekilme son birkaç yıldır perde arkasında konuşulan bir konuydu."

"Şu noktada gerçeğin ne olduğunu söylemek zor, ama bence Mercedes'in F1'den ayrılması imkansız değil."

"Yeni kurallar için herhangi bir araç üretmeyecekleri, fakat motor tedarikçisi olarak devam edecekleri söyleniyor." dedi.

Wihuri'ye göre Mercedes'in kaybı F1 için kötü olacak.

"Böyle ikonik bir markanın çıkışı spor için kötü bir kayıp olacak. Fakat iki taraf hakkında da konuşmak için henüz çok erken."