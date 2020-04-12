Bottas'ın eski sponsoru birkaç takım finansal kriz yüzünden batabilir

Finlandiyalı milyarder Antti Aarnio-Wihuri uzun yıllar boyunca Valtteri Bottas'ın en büyük destekçisiydi ve kariyerini finanse eden isimlerin başında geliyordu.

Taraflar 2018'in ardından yollarını ayırdılar ve Wihuri şimdi Formula 1'de hiç kimsenin sponsoru değil.

Iltalehti gazetesine konuşan Wihuri, sporun dünyadaki diğer pek çok spor ve şirketin kapanma şeklinden endişe ettiğini söyledi.

Wihuri'ye göre motor sporları da bu durumdan olumsuz etkilenecek.

Wihuri, “Perde arkasında bu yıl neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama görünüşe göre 2020'de yarış olmayacak.”

"Alt kategorileri daha da kötü etkileyecek. Bence bu sezon bazı genç sürücülerin kariyerlerinin sona ermesi oldukça muhtemel."

“Sonuçta bu durumun sponsorlar üzerinde büyük bir etkisi var. Motor sporları üzerinde kesinlikle etkileri olacak. Bu nedenle birkaç takımın batma riski var."

“Ama kaç tane ve bunların değiştirilip değiştirilmeyecekleri hakkında hiçbir şey söyleyemem.”

"Daha önce motor sporların pek çok kriz gördüğümü söyleyebilirim. Ama bu her şeyden daha kötü görünüyor."

“Bu küresel bir kriz. Geçmişteki krizler daha çok yerel krizlerdi ama şimdi hepimiz bu durumdan etkileniyoruz." dedi.

Wihuri son olarak Wihuru Grubu'nda çalışan 5000 personel arasında iki kişinin virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.