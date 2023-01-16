Bottas'ın eski sponsoru artık yeni bir gence yardım ediyor

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Sonbaharda, 16 yaşındaki Fin yarış pilotu Tuukka Taponen'in Ferrari Yarış Akademisi'nin son üyesi olduğu ve 2023'te İtalya Formula 4'te yarışacağı açıklanmıştı.

Fakat Tuukka, geçen hafta sonu F4 UAE kapsamında iki kez piste çıktı ve yeni sezon çalışmalarına çoktan başlamış oldu.

Ancak kendisi, sadece kazanmakla ilgilendiği için alt kategorilerdeki başarılını abartma eğiliminde değil.

Fin Iltalehti gazetesine konuşan genç Finlandiyalı, "İlk hedefim podyuma çıkmaktı ve bunu hemen başardım."

"Tabii ki bir dahaki sefere kazanmak zorundayız. Hedefimiz bu kış serisini ilk üçte bitirmek ve en iyi çaylak olmak." dedi.

Taponen'in uluslararası karting yarışlarında çok sayıda birinciliği bulunuyor ancak kariyerinde yeni bir döneme giriyor ve bu hafta Maranello'ya taşınacak.

Sportif başarılarının nasıl olacağını zaman gösterecek fakat ardında artık finansal destek olacak.

Finlandiya'nın en zengin adamlarından biri olan milyarder Antti Aarnio-Wihuri uzun zamandır motor sporları dünyasında yer alıyor.

Valtteri Bottas'ın geçmişte Formula 1'e girmesini sağlayan şeylerden birisi de bu işadamının parasıydı.

Wihuri, "Bu bir hayır işi değil, biraz para kazanmak ve markamıza dikkat çekmek istiyoruz."

"Bunu sadece iyi bir kalbim olduğu için yapmıyorum. Fakat tabii ki her şeyin arkasında motor sporları sevgisi var. Her ne kadar yarışların biraz piyango olduğunu ve Formula 1 seviyesine ulaşmak için çok fazla şans gerektiğini söylesem de durum böyle."

"Taponen'in kariyerini iki ya da üç yıldır takip ediyoruz ve gelişimini izliyoruz. Elbette, böyle bir işte sürücünün karakterini ortaya koyması önemli. Başarılı olmak için bunu çok istemeli ve kararlı bir birey olmalı. Fakat yavaş yavaş işler yoluna girdi ve Tuukka'nın bir şansı olduğunu fark ettik."

"Şimdi onun için Valtteri'ye kariyerinin henüz başındayken ödediğimizden çok daha fazlasını ödemek zorundayız. Valtteri'yi desteklemek için de çok ciddi miktarlarda ödeme yapmamız gerekiyordu. Fakat Taponen'in henüz yolun başında olduğu ve hangi seviyeye geleceğini bilmediğimiz ortada."

"Yine de onunla ilgili beklentilerin kötü olmadığını düşünüyoruz." dedi.