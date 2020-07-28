Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"

Koirainen, “İlk yarış harikaydı, kazandı, ikincisinde de normaldi, ancak üçüncü yarışta kendi kendini cezalandırdı. Başarısız startı tatmin edici değildi... Ama sonrasında iyi bir yarış çıkardı, yapabileceği ve yapması gereken şeyi yaptı."

"Valtteri'nin dünyanın en iyi sürücüleri ile savaştığını unutmamalıyız. Macaristan Grand Prix'sindeki performansı, yetenekleri hakkında gerçek bir fikir sunmuyor. Ama bence iyi durumda ve ona inanıyorum."

"Önündeki görev çok zor ve belki de herkes bunu anlayamıyor. Hamilton harika bir yarışçı, belki de Formula 1 tarihinin en iyisi. Valtteri onu yenmek için belki de birkaç adım daha atmak zorunda. Ancak bu yıl şampiyonluk için savaşabileceğine inanıyorum." dedi.