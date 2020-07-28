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Formula 1 / Son dakika

Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"

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Bottas'ın eski patronu: "Valtteri'nin işi göründüğünden daha zor"
Ekleyen:
, Editör
28 Tem 2020 12:01

Valtteri Bottas'ın eski takım patronu Marco Koiranen, Fin pilotun Lewis Hamilton'a karşı çok zor bir görevle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Valtteri Bottas, Avusturya'daki ilk yarışı kazanmayı başardı. İkinci yarışta ise ikinci sırada finiş gördü. Fin pilot, Macaristan'a kadar takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın önünde şampiyona lideriydi.

Ancak hem Steiermark hem de Macaristan Grand Prix'sini kazanan Hamilton, şampiyonada Bottas'ı geride bırakmış oldu.

Fin pilot bu yıla tamamen farklı şekilde hazırlandığını söylüyordu.

Marco Koiranen, Bottas'ın görevinin çok zor olduğunu ancak Fin pilotun şampiyon olabileceğini söyledi.

Koirainen, “İlk yarış harikaydı, kazandı, ikincisinde de normaldi, ancak üçüncü yarışta kendi kendini cezalandırdı. Başarısız startı tatmin edici değildi... Ama sonrasında iyi bir yarış çıkardı, yapabileceği ve yapması gereken şeyi yaptı."

"Valtteri'nin dünyanın en iyi sürücüleri ile savaştığını unutmamalıyız. Macaristan Grand Prix'sindeki performansı, yetenekleri hakkında gerçek bir fikir sunmuyor. Ama bence iyi durumda ve ona inanıyorum."

"Önündeki görev çok zor ve belki de herkes bunu anlayamıyor. Hamilton harika bir yarışçı, belki de Formula 1 tarihinin en iyisi. Valtteri onu yenmek için belki de birkaç adım daha atmak zorunda. Ancak bu yıl şampiyonluk için savaşabileceğine inanıyorum." dedi.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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