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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Bottas, kontrat görüşmelerinde Alfa Romeo'nun Andretti'ye satılma ihtimalinden habersizmiş

Ekleyen:
, Kıdemli Editör
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas

Valtteri Bottas, Amerikalı Andretti'nin Alfa Romeo adı altında yarışan Sauber'i satın almak adına yaptığı görüşmelere dair herhangi bir bilgisi olmadığını ve kontrat görüşmeleri yaptığı noktada da bundan haberi olmadığını belirtti.

Bottas, kontrat görüşmelerinde Alfa Romeo'nun Andretti'ye satılma ihtimalinden habersizmiş

Bottas, Alman üreticinin gelecek yıl için Lewis Hamilton'ın yanına George Russell'ı getirme kararı almasının ardından, Mercedes'e veda edecek ve dokuz yıllık Formula 1 kariyerini uzatmak adına Alfa Romeo'ya katılacak. Fakat takım, o tarihe kadar el değiştirebilir.

Bunun temel nedeni, Andretti'nin iki hafta önce Alfa Romeo adı altında yarışan Sauber'in sahibi Islero Investments şirketiyle, çoğunluk hissenin alımı konusunda anlaşmaya vardığını ortaya çıkması gibi görünüyor. Anlaşmanın Türkiye'de yapıldığı ve %80'e varan bir hisse satın alımının gerçekleşeceği iddia ediliyor.

Bu haber ortaya çıktığı günden bu yana çeşitli iddialar ortaya atılsa da, şimdiye kadar resmi anlamda herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat Alfa'nın geleceğine ilişkin spekülasyonlar, bu hafta sonu yapılacak Amerika GP'ye kadar gündemde kalmaya devam etti.

COTA pistindeki yarış öncesi basın toplantısında konuşan Bottas, "Kontrat görüşmesi yaparken bundan haberim yoktu ve dürüst olmak gerekirse, bunun gerçekleşme ihtimalinin ne kadar büyük olduğu hakkında çok fazla ayrıntıya sahip değilim."

"Fakat eminim ki bu konudaki kararı verecek olan insanlar, uzun vadede takım için neyin en iyisi olduğunu göz önünde bulunduruyor olacaklar. Takımın kime ait olduğu ve yüzde kaçının kimin olduğuna dair çok fazla söz sahibi olduğumu sanmıyorum."

"İşler böyle gidiyor, bu tamamen Formula 1'in iş kısmı. Fakat takım, doğru ve kilit isimlere sahip olduğu sürece, harika bir iş çıkarabileceklerine inanıyorum. Benim için en önemli şey de bu." dedi.

Bottas, eğer takım Andretti'ye satılırsa da bunun kendisi için bir problem olmayacağının altını çizdi.

Olası bir Andretti anlaşmasını hoş karşılayıp karşılamayacağı sorusuna Bottas, "Neden öyle olmasın? Gelecek yıl, takımdaki sürücülerden biri olacağım ve bu yüzden geleceğe yönelik planlar hakkında biraz daha fazla şey bilmek güzel olurdu. Fakat neden öyle olmasın?" cevabını verdi.

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