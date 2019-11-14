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Formula 1 / Son dakika

Bottas'ın 2020'de Hamilton'ı yenmek için "gizli bir planı" var

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Bottas'ın 2020'de Hamilton'ı yenmek için "gizli bir planı" var
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Kas 2019 15:29

Valtteri Bottas, Lewis Hamilton'ı gelecek yıl yenme konusunda gizli bir plana sahip olduğunu ancak takım içerisinde herhangi bir akıl oyunu oynamayacağını söyledi.

Fin pilot Amerika'daki yarışa kadar şampiyonluk için savaşmaya devam etti, fakat aldığı dört zafere rağmen sezonu, altıncı şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton'ın gerisinde ikinci sırada noktaladı.

Bottas, Mercedes'in eski pilotu Nico Rosberg'in yaptığı gibi Hamilton'la psikolojik bir savaş vermesi gerekip gerekmediği sorulduğunda şöyle dedi: "Dürüst olmak gerekirse bu tarz sorulardan çok sıkıldım. Çünkü her sürücü tektir. Ben Valtteri'yim, Nico değilim."

"Elbette hedefime ulaşabilmek için farklı yollar bulmaya çalışıyorum ve sahip olduğum hedef şampiyonluk. Bunun için takım arkadaşımı yenmeli ve diğer pek çok sürücüyü geride bırakmalıyım."

"Ben her zaman pist üstünde konuşmayı tercih ettim. Eğer performansımı koruyabilirsem ve tüm enerjimi sahip olduğum performansa verebilirsem, o zaman bu benim için en iyisidir."

"Eğer enerjimi başka bir yere harcamaya başlarsam, o zaman en önemli şey olan performansımı kaybedebilirim."

"İstediğim seviyede performans gösterebilirsem, doğal olarak bu garajın diğer tarafını rahatsız eder ve diğer tarafta olmanın bazı hatalara yol açabileceğinin farkındayım. Garajın diğer tarafını rahatsız etmek için pistte hızlı olmalıyım."

"Gelecek yıl için zaten bir planım var ama bunu paylaşmak istemiyorum. Bu yüzden neler olacağını göreceğiz."

Bottas bu yıl kaydettiği ilerlemeden de memnun kaldığını söyledi.

"Genel anlamda bakarsak, Formula 1'de şimdiye kadarki en iyi yılımdı. Ama yine de hedeflediğim sezon değildi. Hâlâ daha istikrarlı olmalı ve daha az hata yapmalıyım."

"Ama hem mühendislerle hem de kendimle daha akıllıca çalışmaya başlıyorum ve bu bana gelecek için iyi bir duygu ve güven veriyor."

"Sahip olduğum pek çok zayıf noktayı geliştirmeyi hedefleyebilir ve farklı durumlarda hızımı yükseltebilirim. Bunu görmek tatmin edici ve daha fazlasını istememi sağlıyor."

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Editör Jonathan Noble

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