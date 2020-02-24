Bottas'a göre bu seneki araçları inanılmaz

Bottas, Barcelona'daki sezon öncesi testlerinin ilk haftasında en hızlı zamanı elde etmişti.

Fin pilot bu seneki araçlar hakkında şunları söyledi: "Sabah seanslarında, özellikle aero çalışmaları yapıyorsanız, sıcaklığı kaybettiğiniz anda işler biraz karmaşıklaşıyor. Ancak sıcaklık yerinde olduğunda hiçbir problem yok. Bu yüzden çok endişeli değilim.

"Bu, durumun bir parçası ve kışın yapılan sürüşlerde bunlar olabiliyor. Ancak yeni lastikleri taktığınızda durum eski haline, daha stabil haline dönüyor."

"Araç geçen senekinden daha stabil. Ana gelişme kesinlikle araçtaki stabil durum, özellikle aracın arka kısmı çok stabil bir hissiyata sahip ve aracı daha sürülebilir kalıyor, ki bu inanılmaz bir hissiyat."

"Geçen senenin üstüne çıkmak için hâlâ ayarlar ile ilgili birkaç şey deniyoruz. Yüksek hızdan düşük hıza olan hız menzili geçen seneye göre daha fazla, ki bu iyi bir şey, aradığımız da bir durumdu. Ancak bundan fazlasını söylemek için daha çok erken. Geçen sene ile karşılaştırıldığında bir negatif durum yok, bu yüzden gayet iyiyiz."

"Araçları sürmek ise çok eğlenceli, özellikle bugün daha çok performans tipi sürüşler yaptık, aracı daha çok zorladık, bu yüzden çok eğlenceli ve etkileyiciydi. Her geçen sezon öncesi testte araçların hızı sizi yorumsuz bırakıyor, özellikle hızlı virajlarda olan hız yorumsuz."

Bu sezon itibariyle pek çok sürücünün kontratı bitiyor ve bu sürücülerin arasında Valtteri Bottas da bulunuyor. Uzun süreli kontrat yapılmasının fayda sağlayıp sağlamadığı sorusuna Fin pilot şu cevabı verdi: "Toto buralarda mı? (Gülüyor) Uzun bir kontratınız olması tabii ki de çok yardımcı oluyor."

"Eğer uzun süreli düşünüyorsanız ve takım ile rahat hissediyorsanız bu durum bir taşla iki kuş vurmak gibi bir şey. Eğer takım uzun süreli devam etmek istiyorsa, eğer sürücü mutluysa, gelecekte ne olacağını biliyorsunuz demektir. Böylece ilerisi için çalışabilirsiniz, sürücüden bir şey saklamaya da gerek kalmaz."

"Bana göre uzun süreli düşünmek hep daha iyidir ama Formula 1'de her zaman bu olmuyor. F1 politik bir spor ve pek çok sürücü koltuk bulmaya çalışıyor ve pek çok takım da opsiyonlarını açık tutmak istiyor. Bence gelecek sene hakkında konuşmak için biraz erken."

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