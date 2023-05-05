Bottas'a göre Alfa Romeo'nun en büyük eksikliği yere basma gücü
Valtteri Bottas'a göre bu yılki Alfa Romeo geçen yıla göre biraz daha iyi, ancak yere basma gücü eksikliği nedeniyle takım diğerlerinin gerisinde kalmış durumda.
Geçen yılın aksine bu kez dayanıklılık sorunlarıyla boğuşmak zorunda kalmayan Alfa Romeo, şu ana kadar genel olarak orta sıraların artan rekabetçilik seviyesi nedeniyle sıkıntı çekmekte.
İlk dört yarışta sadece altı puan toplayan Bottas-Guanyu Zhou ikilisi, geçen sene aynı periyotta 25 puan toplamıştı -yani bir geri adımdan söz edebiliriz.
Takımdaki ikinci senesine biraz geri planda kalarak başlayan Bottas, bu yıl aracın daha dengeli olduğunu belirtmekle birlikte genel olarak yere basma gücü eksikliğinden şikayet ediyor.
Bottas, "Dürüst olmam gerekirse, geçen yılki araç denge açısından daha kötüydü. Eğer bu denge sorununu düzeltebilseydik 0.3 saniye civarı kazanabilirdik."
"Şu anda durum böyle değil. Yapabileceğimiz tek şey çok çalışmak ve bunun büyük bir kısmı da fabrikada çalışmak."
"Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz, yine de biraz tur zamanı kazandığımız takdirde bunun sonuçlara yansıyacağını biliyoruz. Elbette en büyük hedefimiz de bu."
"Yol tutuşu geçen yıla göre daha iyi ama diğerlerine kıyasla saf performanstan yoksunuz. Araç geçen yıla göre daha iyi ama diğerleri daha büyük adımlar attı." dedi.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo'nun en zayıf yönlerinden biri, verimlilik sıkıntılarına bağlı olarak ortaya çıkan düzlük performansı.
Bottas, "Düzlük hızı bizim için gerçekten güçlü bir yön değil."
"Bakü'de farklı bir kanatla düzlük hızı anlamında bir adım attığımızı düşünüyorum, ancak bu kez de viraj hızından ödün verdik."
"Dolayısıyla verimlilik konusunda çalışmamız gerek. Bunun yanı sıra yeterli hava akışından da yoksunuz, bunu sağlamak için sürtünmeden kurtulmamız ve yere basma gücü kazanmamız gerek -elbette bunu uzaktan söylemek çok daha kolay!"
Takım, iki hafta sonraki Emilia Romagna GP'sine ilk güncelleme paketini getirecek ve bu konuda rakiplerinden geri kalmamaya çalışacak.
Bottas'a göre yeni paket, takımının bu sezon ne kadar ilerleyebileceğine dair iyi bir gösterge olacak.
Fin pilot, "Imola'da sahip olacağımız tüm parçalarla iyi bir adım atmayı umuyorum, paketin bu yıl neler başarabileceğimizin bir göstergesi olacağını düşünüyorum."
"Ayrıntılara giremem ama birkaç farklı parça var, esas olarak bastırma kuvveti açısından saf performans. Dengeyi etkileyecek bir şey yok."
"Bir gelişme olacak ama bu yarışlarda güncelleme getiren tek takım olduğumuzu sanmıyorum. Elbette bunun diğerlerinden daha büyük olmasını umuyoruz."
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