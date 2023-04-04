Bottas'a Fin basınından eleştiriler var
İlk iki hafta sonunda gösterdiği performansın ardından Valtteri Bottas'a kendi ülkesinden eleştiriler başladı.
Valtteri Bottas, 2022'de Alfa Romeo ile ilk sezonuna çok iyi bir başlangıç yaptı, sezonun ilk dokuz yarışının yedisinden puanla ayrıldı. Ancak daha sonra gerileme dönemi başladı ve son bölümde sadece birkaç kez puan alabildi.
Ancak bu yıl o kadar kötü başladı ki Fin basını, bu durumun Bottas'ın geleceğini etkileyebileceğini öne sürüyor.
Fin basını genellikle sürücülerini tam olarak destekler ve onlara çok fazla eleştiride bulunmaz. Fakat Bottas'ın çok geride kaldığı Avustralya Grand Prix'sinden sonra yorumların tonu değişti.
Örneğin Iltalehti gazetesinde yayınlanan bir makalede, "Valtteri kendisini toparlamak zorunda. O bir profesyonel. İlk etapta odaklandığı ana şey, komik bir saç kesimi ve rahat plaj stili olmamalı."
"Takım arkadaşı (Guanyu Zhou) onu hem sıralama turlarında hem de yarışta yendiği için şu anda durum böyle değil."
"Bottas, Avustralya Grand Prix'sinde çok fazla puan kazanabilecek durumda olmasına rağmen geride kaldı." denildi.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing
Fotoğraf: Alfa Romeo
Viaplay, uzun yıllar Ferrari fabrika takımı için GT'de yarışan ünlü Fin yarış pilotu Toni Vilander ve bir zamanlar çeşitli Formula 1 takımlarında çalışmış deneyimli mühendis Ossi Oikarinen işbirliği yaptı.
Yarışın ardından iki isim de Bottas'ı eleştirdiler.
Vilander, "Valtteri'nin baş eleştirmeni olarak görülmek istemem ama uzun zamandır yarışı sonuncular arasında bitiriyor."
"En rahatsız edici olan, performanslarında hiçbir şekilde başarma arzusunun olmaması. Yarışlarda her zaman takım arkadaşının önünde olmalı, bu hep böyle gitmeli. Gördüğümüz şey kişisel olarak beni çok endişelendiriyor." dedi.
Oikarinen de, "Bu kabul edilemez."
"Valtteri'nin kendisi de bunun rahatsız edici olduğunu kabul etmeye hazır."
"Yarıştan önce araç ayarlarını değiştirdiğiniz halde durum iyi gitmiyorsa, bir yerlerde temel bir hata yapılmış demektir."
"Bottas, bundan sonra takımla beraber nasıl hareket edeceğini ciddi şekilde düşünmeli. Melbourne'de olanlar ona ve takımına yakışmıyor."
"Acilen bir sıfırlamaya ihtiyaç var." dedi.
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