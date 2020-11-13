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Formula 1 / Son dakika

Bottas zorlu şartlarda sürüş yapmaktan keyif aldı

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Bottas zorlu şartlarda sürüş yapmaktan keyif aldı
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 pilotu Valtteri Bottas, İstanbul Park'taki ilk günden memnun kaldığını söyledi.

Mercedes pilotları, İstanbul Park'taki ilk günde ilk iki sıraya giremediler. İlk seansta geride kalan ikili, ikinci seansı üçüncü ile dördüncü bitirdi.

Valtterİ Bottas, sabah seansında uzun süre pistte kaldı ve kaygan zeminde bir kez spin attı.

Ayrıca birkaç kez de pist dışına taşmasına rağmen büyük bir olay yaşamadı.

Ralli aracıyla yaptığı sürüşün kendisine böyle şartlarda yardım edip etmediği sorusuna Bottas gülümseyerek şu cevabı verdi: "Elbette yardımcı oldu! Aslında başlangıçta F1'de alışık olduğumuz normal sürüş standartlarından çok uzak şartlar vardı. Sürüş yaparken eğlendim, gerçekten eğlenceliydi. "

"Elbette, bu koşullarda lastikleri bir an önce ısıtmanız ve diğer sürücülere üstünlük sağlayabilmeniz gerçekten çok önemli. Kış testlerinden ve hatta bu yıl soğuk yarışlardan çok şey öğrendik."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

“Bugün bir set yumuşak lastik kullandık ve bu, açık ara en iyisiydi. Çünkü daha iyi ısınma vardı, ön lastiklerde biraz fazla kabarcıklanma oldu ama yine de en iyi yol tutuşu bu lastikler sağladı. Yani göreceğiz. Pist hafta sonu boyunca, hem üçüncü seans hem de sıralama turlarında çok gelişecek."

"Bugünden öğrenilecek çok şey var ve şimdi yarış için strateji konusunda doğru kararlar vermek gerekiyor ve bu çok zor. Çünkü çok fazla soru işareti var."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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