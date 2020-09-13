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Formula 1 / Son dakika

Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”

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Bottas: “Zorlamaya devam edeceğim”
Ekleyen:
, Editör

Toskana Grand Prix’sini ikinci sırada tamamlayan Valtteri Bottas, zorlamaya devam edeceğini söyledi.

Mugello'daki yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, yarışın ilk bölümünde yerini korumayı başarsa da güvenlik aracı sonrasındaki yeniden startta geriledi ve yarışı takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın ardında ikinci tamamladı.

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Yarış sonrasında konuşan Fin sürücü, “Hayal kırıklığı yaşıyorum, çünkü yarışım rüya gibi başlamıştı. Ve güvenlik aracından sonraki yeniden startta da yerimi korudum.”

“Yarışın tüm bölümlerini hatırlayamıyorum, ancak ikinci yeniden startta yerimi kaybettikten sonra elime hiçbir fırsat geçmedi.”

“Zorlamaya devam edeceğim. Daha iyi olmaya çalışacağım. Bir noktada işler benim için de iyi gidecektir. Bu yüzden zorlamaya devam edeceğim.”

“Hangi anlamda gelişmem gerektiğini bilmiyorum. Bu sene sıralama turlarını birçok kez çok az farkla kaybettim. Bu yüzden gelişmem gereken ilk şey bu.” ifadelerini kullandı.

 
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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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