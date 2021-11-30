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Bottas: "Zhou'nun potansiyeli var"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, gelecek yıl birlikte yarışacağı Guanyu Zhou hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Bottas: "Zhou'nun potansiyeli var"

Geride kalan haftaların en çok konuşulan konularından birisi de, Sauber'in 2022 için Antonio Giovinazzi yerine çaylak sürücü Guanyu Zhou ile anlaşması oldu.

22 yaşındaki Çinli sürücü, bu yıl Formula 2'de şampiyonluk savaşı veriyor ve bitime iki ayak kala şampiyonada ikinci sırada.

Guanyu Zhou, kariyeri boyunca sadece F3 Asya serisinde şampiyon olabildi ve bunun dışında ilk ikiye girebildiği tek şampiyona, İtalya F4 Şampiyonası'ydı.

FIA F3 Şampiyonası'nda sekizinci olmasının ardından 2019'da F2ye geçen Zhou, geride kalan üç yıllık dönemde toplam dört galibiyet aldı.

Zhou, alt kategorilerde çok kötü bir kariyere sahip olmasa da, bu yıl F1'e geçmesinde arkasındaki sponsor desteğinin büyük rol oynadığı düşünülüyor.

Çinli sürücü gelecek yıl Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'la takım arkadaşı olacak. Fin pilot, 2017'den beri tüm zamanların en iyi sürücülerinden birisi olan Lewis Hamilton'la takım arkadaşıydı.

Bottas, Zhou hakkındaki görüşü sorulduğunda şöyle dedi: "Açıkçası onu takımda iyi şekilde karşılayacağız."

"Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum fakat onu henüz bir insan olarak o kadar da iyi tanımıyorum."

"Birkaç yıldır Formula 2'de yarıştığı için onu orada gözlemleme fırsatım oldu ve özellikle bu sezon iyi yarışlar çıkardı, iyi sonuçlar aldı ve iyi bir tutarlılığa sahipti."

"Şampiyonada ikinci sırada yer aldığı ve birkaç yarış kazandığı göz önüne alındığında, aracı nasıl süreceğini gayet iyi biliyor."

"Oldukça genç bir sürücü fakat daha şimdiden bazı olumlu sezonlar geçirdi. Bu yüzden potansiyeli kesinlikle var."

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing

Fotoğraf: Alfa Romeo

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