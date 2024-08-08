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Formula 1

Bottas: "Zhou ilk yılından bu yana çok gelişti"

Valtteri Bottas, Zhou Guanyu'nun ilk yılından bu yana kaydettiği ilerlemeyi övdü.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Kick Sauber

Nico Hülkenberg'in 2025 yılında Sauber'e geçeceğini açıklamasının ardından Zhou Guanyu ve Valtteri Bottas'tan en az birisi takımdan ayrılacak.

Şu anda iki sürücüyle de görüşmeler devam ediyor fakat iki ismin de takımdan ayrılması neredeyse kesin gibi.

Zhou'nun adı Alpine ile anılırken, Bottas'ın 2025'te ne yapacağı belirsiz.

Son üç yıldır Zhou ile takım arkadaşı olan Bottas, Çinli sürücünün övgüyü hak ettiğini düşünüyor.

Bottas şöyle konuştu: “Zhou, ilk yılından bu yana büyük biri ilerleme kaydetti ve performansı, geri bildirimleri ya da kendine güveni olsun, her alanda ilerleme kaydetti."

"Ancak bu yıl işinin daha zor olduğu ortada. Araç ona o kadar uygun değil, bu da kendine daha az güvenmesine neden oluyor."

"Bu yüzden zorlukları var ama örneğin Barselona'da iyi sürdü, iyi bir stratejisi vardı ve performansı iyiydi."

"Sanırım şimdi kafasını toparlamaya başlayacak ve olması gereken yere geri dönecek çünkü geçen yıl sıralamalarda çok yakın bir mücadele içindeydik."

"Bu yıl daha büyük bir fark var, bu da veri kıyası açısından biraz referans eksikliği yaşamamıza neden oluyor."

"Onun tekrar hızlanmasını bekliyorum."

"Aramızda harika bir ilişki var. Bu her zaman böyleydi, değişen bir şey yok."

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