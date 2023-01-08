Bottas: "Zhou bir çaylağa göre çok az hata yaptı"

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Geçen sezon Alfa Romeo ile F1'e adım atan Zhou, puan tablosuna yansıtamasa dahi saf performans anlamında iyi bir çaylak sezonu geçirdi.

Sezonu altı puanla kapatan Zhou'nun en iyi derecesi ise Kanada GP'sindeki sekizincilik oldu.

Yine geçen sezon Alfa Romeo'ya geçiş yapan Bottas ise özellikle sezonun ilk yarısında harikalar yarattı ve takımın gerilemeye başlayacağı periyoda kadar 46 puan toplayarak dikkat çekti. Fin pilot, sezonu 49 puanla 10. sırada noktaladı ve Alfa Romeo'nun şampiyona altıncısı olmasında ciddi rol oynadı.

Zhou'nun sezonunu değerlendiren Bottas, takım arkadaşının çaylak sezonundaki bir pilota göre çok az hata yaptığını söyledi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Bottas, "Zhou'nun bu yılki en büyük gücü gerçekten hiç hata yapmamış olmasıydı.

"Bir çaylak olarak hata yapmayacağınız garanti değil, bu sporda zorlu şeyler deneyip aptalca hatalar yapmak çok kolay."

"Ancak o kendisine gelişmek için zaman tanıdı ve araçtan bir şeyler talep etmek konusunda aceleci davranmadı. Hem sıralama temposunda hem de yarış temposunda adım adım ilerledi."

"Bunun yanı sıra teknik bilgisi de gittikçe daha iyi hale geliyor, uygun ayarları seçme konusunda kendine daha fazla güveniyor. İlerlediğini görmek güzeldi."

"Birlikte gerçekten iyi çalışabiliyoruz. Gelişmeye çalışan bir takım için bu çok önemli, nitekim pistte sürekli temas eden takım arkadaşlarınız varsa bunun hiç kimseye faydası olmaz." dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Alfa Romeo

Tek sezonluk bir sözleşmeyle F1'e adım atan Zhou'nun performansı, bir sezon daha Alfa Romeo'da kalması için yeterince ikna edici oldu. Takım, 2023 sezonunda da Bottas-Zhou ikilisiyle yarışacak.

Ferrari ile anlaşan eski Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, dayanıklılık sorunlarının Zhou'ya ciddi puanlar kaybettirdiğini hatırlatıyor.

Vasseur, "Dayanıklılık sorunları sezon başında kendisine ciddi puanlara mal oldu."

"Kendisi için hedefimiz Q2 görmesiydi, o henüz ilk yarışta bunu başardı, üstüne üstlük puan da aldı. Bazı sıralamalarda Valtteri'den biraz daha hızlıydı."

"Hâlâ kendini geliştiriyor, aracı ve F1'i çok daha iyi anlıyor. Bazı pistlere alışması gerektiğini de unutmamalıyız ki bu asla kolay değildir."

"Ama her şey oldukça iyi ilerliyor, kendisini değiştirmek için bir neden yoktu." dedi.