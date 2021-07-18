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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yumuşak lastikle ilk turlarda avantaj kazanmayı denediklerini fakat önde kalmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Bottas: "Yumuşak lastikle avantaj kazanmayı denedik"

Valtteri Bottas, üçüncü sıradan başladığı yarışta yumuşak lastik tercihi yapan birkaç isimden biriydi ve aslında iyi başlasa da, sıra kazanmayı başaramadı.

Sonrasında yarışı öndekilerin temposundan biraz daha yavaş şekilde üçüncü bitiren Bottas, başladığı yerde finiş görmüş oldu.

Pazar günkü ana yarışa üçüncü başlayacak Fin pilot, "Sürücülerin çoğunun sprint yarışı için orta lastiği tercih edeceğini fark ettik ve hem startta hem de ilk turda zorlayabilmek için yumuşak lastiği seçmeye karar verdik."

"Cumartesi günkü antrenmanda yumuşak lastiği denemiştim ve bu lastiklerin düşündüğümden çok daha iyi performans gösterdiğini gördüm. Evet, sprint yarışında hiçbir şey getirmedi ama riski asgari düzeyde tuttuk ve yine de üçüncülüğü korumayı başardık."

"Aslında startta iyi kalkmayı başardım ama sonrasında biraz engellendim. Bu yüzden de öne geçme fırsatını kaçırdım. Yine de en azından denedik ve işe yaramaması felaket değildi. Hafta sonunun ana yarışı pazar günü olacak."

"Dönüp baktığımızda iyi başladığımızı düşünüyorum ki bu harikaydı. Sprint yarışının hafta sonunun gidişatı üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Üçüncülüğü hak ettim ve üçüncü başlayacağım. Umarım seyirciler sprint yarışını sevmişlerdir."

"Bence en zor kısım, lastiklerin aşırı ısınmaya başladığı üçüncü turdan 10. tura kadar olan bölümdü. Sonrasında lastiklerin sıcaklığı biraz düştü ve son turlar benim için biraz daha kolaydı." dedi.

Bottas, üçüncü sırada finiş gördüğü için seçiminden dolayı pişmanlık duymadığını söyledi.

"İlk üç virajın ardından Max ve Lewis'e tutunmam gerektiğini düşündüm. Fakat lastikleri tamamen tüketmemek benim için çok önemliydi. Çünkü yumuşak lastikler, orta lastiklere göre daha fazla aşınma yaşıyordu. Bazı küçük kabarcıklanma sorunları yaşadık ama durumu kontrol altında tutmayı başardık ve yeni bir şey denediğimiz için mutluyum."

"Orijinal plan işe yaramadı ama en azından üçüncülüğü koruduk ki bu iyiydi."

Bottas ilk tura Lewis Hamilton'la olan mücadelesinde biraz temkinli davrandığını da ekliyor.

"Kendimi orada çok zor bir durum içerisinde buldum. İlk virajdan çok iyi çıkmıştım fakat sonrasında engellendim. Biraz önden kayma yaşadım ve yavaşladım. Olması gerekenden biraz fazla yapmışım gibi görünüyor ama sprint yarışında kendi takım arkadaşınızla yarışıyorsanız ve yarış ertesi günse, yapmak isteyeceğiniz son şey kaza yapmaktır."

"Tabii ki her zaman takım arkadaşınızla diğer sürücülere kıyasla biraz daha farklı savaşıyorsunuz. Takımınız için tüm fırsatları heba etmemek adına daha saygılı davranıyorsunuz. Ayrıca en başından itibaren sprint yarışından çok pazar günkü ana yarışa odaklandık."

"Elbette yarın kadar önemli olmasa da, bugün başka bir yarış olması iyiydi. Şahsen normal sıralama turlarını tercih etsem de, umarım taraftarlar bu formatı beğenmiştir."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2nd position

Valtteri Bottas, Mercedes W12, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, 2nd position

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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