Bottas: “Yüksek rakım ve yavaş virajlar bizim avantajımıza olacak”

Bolca sürprize tanık olduğumuz Meksika Grand Prix’sinin sıralama turlarında, Alfa Romeo pilotları Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu son bölüme kalarak büyük bir başarı sergilediler. Takımlar şampiyonasının alt sıralarını oldukça ilgilendiren yarışta Alfa Romeo pilotlarının, diğer takımlara kıyasla farklı açılardan avantajlı oldukları anlaşılıyor.

Bottas Meksika’da antrenman seanslarının başından bu yana iyi bir performans gösterdi. Cuma günkü ikinci antrenman seansında dördüncü sırayı elde eden pilot, sıralama turlarının ilk bölümünü beşinci, ikinci bölümünü ise yedinci olarak bitirerek bir üst tura geçme hakkı kazandı.

Sıralamaların son bölümünde istedikleri turu atamayan Alfa Romeo pilotları, yarışa dokuz ve onuncu sıradan başlayacak. Bu sıralama performansı, Macaristan Grand Prix sıralama turlarından bu yana Alfa Romeo için göz dolduran performanslardan biri oldu.

Sıralamalar hakkında açıklamalarda bulunan Bottas, şunları söyledi: “Meksika ya gelirken Austin’den daha iyi olacağımızı biliyordum.”

“İlk antrenmandan bu yana en iyi tempoya sahip 10 pilotun içinde olduğumuzu görebiliriz.”

“Hem Zhou’nun hem de benim sıralama turlarında ilk 10 sırada yer almamız çok sevindirici. Son bölümde attığım turda lastiklerde kilitlenme yaşamam biraz can sıkıcı oldu. Ancak bu sıralama sonuçları bize puanlar için mücadele etme imkanı tanıyor.”

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo araçlarının Meksika’da nasıl bu kadar rekabetçi olabildiği sorusuna ise Bottas, şu cevabı verdi: “Pistin yavaş virajları aracımıza biraz daha iyi uyuyor.”

“Ayrıca pistin bulunduğu rakımdan dolayı havanın yoğunluğu daha az, bu durum araçtaki sürtünme etkisini azaltıyor. ”

“Ayrıca araç ayarlarının Austin’den daha iyi ayarlandığını düşünüyorum çünkü Austin’in tümsekli pisti işimizi zorlaştırmıştı. Özetle tüm bu şartların bir araya gelmesi ile birlikte oldukça avantajlı durumdayız.”

Alfa Romeo Meksika Grand Prix’si öncesi takımlar sıralamasında sekizinci sırada bulunuyor. Ayrıca sezonun bitimine dört yarış kala yedinci takım ile onuncu takım arasında oldukça sıkı bir mücadele sürüyor.

Alfa Romeo’nun şampiyonadaki rakibi AlphaTauri’nin pilotu Daniel Ricciardo’nun yarışa dördüncü sırada başlayacak olması oldukça dikkat çekici.

Sıralama turlarındaki başarının yarış sonucunda puan olarak geri dönmesinin önemli olduğu bu hafta sonuna dair Bottas, şu sözlerle açıklamalarını bitirdi: “Williams pilotlarının yarışa bizden daha geride başlaması iyi çünkü onlara karşı puan farkını kapatmak bizim için kritik önemde.”

“Elbette diğer taraftan Daniel Ricciardo’yu da geçmeye çalışacağız çünkü yarışa çok iyi bir yerde başlıyor. Oldukça ilginç bir yarış olacak.”