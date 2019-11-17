Bottas: "Yüksek rakım Mercedes'i etkiliyor"

Valtteri Bottas, sıralama turlarında beşinci en hızlı zamanın sahibi oldu ve yarışa Charles Leclerc'in cezasıyla dördüncü başlayacak.

Mercedes özellikle son yarışlarda sıralama performansında zorluklar yaşadı ve Bottas'a göre bunda yüksek rakımın da etkisi var.

Seans sonrası konuşan Bottas, "Bu sabah ilk virajı dönmek çok zordu ve bu da pek çok turu iptal etmeme neden oldu. Çok fazla pist üstü süresi kaybettik. Burada kesinlikle büyük bir etkisi olan yeni lastiğin zirve noktasını kaybediyordum. Bu da beni dezavantajlı duruma düşürüyordu."

"Sıralamalar ise farklıydı ve kendimi iyi hissetmeye başlamıştım, araçla ilgili büyük bir sorun yoktu. Basitti. Q3'te ilk virajda kendimi her zaman iyi hissediyordum, sadece dokuzuncu virajın girişinde birkaç ondalık kaybettim ama bunun dışında iyi bir tur vardı ve araçtan hemen hemen her şeyi çıkardım. Daha fazlasını almaya çalıştım fakat küçük kaymalar birlikte biraz vakit kaybettim."

"Lewis daha iyi bir ikinci tur attı fakat bugün pole pozisyonu kazanabilecek bir aracımız yoktu. Yarın neler yapabileceğimize bakacağız."

"Doğruyu söylemek gerekirse deniz seviyesinin çok üstündeyiz ve burada yüksek bir rakım var. Meksika'da etkilerini gördük, muhtemelen zorlanan takımlardan biriydik. Hâlâ düzlüklerde vakit kaybediyoruz. Bunun dışında büyük bir şey yok. Sadece düzlüklerde ve tepeye tırmanırken vakit kaybediyoruz. Bence en büyük etkenlerden birisi bu ve söyleyebilecek daha fazla şey yok."

Bottas yarış içinse umutlu konuştu.

"Antrenmanlarda yaptığımız uzun sürüşler gerçekten iyi hissettirdi, Cumartesi gününün pazar gününe kıyasla bizim için biraz zayıf olduğunu gördük. İkinci çizgiden başlıyoruz ve sahip olduğumuz araçla her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Performansı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz ve bence yarış hızımız belki de Red Bull'dan farklı değil. Umarım Ferrari'den biraz daha hızlı oluruz. Bu da yarın iyi bir yarış çıkarmamıza yardımcı olur."

"Yaz tatilinden bu yana mücadele çok yakın. Özellikle sıralama turlarında üç takım birbirlerine çok yakın. Galibiyet ve podyum için savaşan üç takımla gerçekten heyecan verici yarışlar oluyor. Rekabeti seviyoruz. Önümüzdeki yıl mücadelenin daha da heyecan verici olacağını düşünüyorum."

Bottas, Red Bull'un performansına şaşırmadığını da söyledi.

"Zaman zaman güçlüydüler ve Meksika'da da güçlüydüler. Daha önce de söylediğim gibi, rakımın motor üzerinde etkisi var ve sanırım turboları oldukça verimli. Bu yüzden ileriye doğru bazı iyi adımlar attıklarını düşünüyorum."

"Burada güçlü olacaklarını biliyorduk, ama sanırım düzlüklerde yaşadığımız kayıplar beklediğimizden daha büyük, bu yüzden biraz şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat güçlü bir ilerleme kaydettiler."

"Ayrıca şasileri de iyi ve bu yüzden yarınki yarışta çok güçlü olacaklarına eminim."