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Bottas: "Yüksek hızlı virajlarda zayıfız"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, yüksek hızlı virajların ana zayıflıklarından birisi olduğunu kabul ediyor. Buna rağmen aldığı sonuçtan memnun.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Bottas: "Yüksek hızlı virajlarda zayıfız"
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Valtteri Bottas, Bahreyn GP'de arka arkaya 102. kez son bölüme kalmış ve yarışı altıncı sırada bitirip, Alfa Romeo kariyerine iyi şekilde başlamıştı.

Takım bu hafta sonu yapılan Suudi Arabistan GP'de iyi bir performans gösteriyor ve Bottas, sıralama turlarında sekizinci sırada yer aldı. Fakat İsviçreli ekibin temposu, Bahreyn'deki kadar güçlü değildi.

Günün ardından açıklamalarda bulunan Bottas, bu durumu şöyle açıkladı: "Alpine pilotları bugün oldukça hızlıydı. Bu hafta sonuna gelirken, yüksek hızlı virajların ana zayıflığımız olacağını biliyorduk."

"En büyük kayıpların da 16., 22. ve 23. virajlarda olduğunu görüyoruz."

"Bu noktalarda biraz üstünlükleri olduğunu düşünüyorum ama yavaş ve orta hızlı virajlarda aracımız hiç fena değil. İlk iki takım çok uzakta, geri kalanlar ise çok yakın."

"Şu ana kadar üç piste gittik ve performansımız hepsinde tutarlı şekilde iyi görünüyor. Bugün gördük ki aracı geliştirmeye devam edebilirsek, gelecekte sürekli Q3'e kalıp, sıralama turlarında ilk 10 için savaşabiliriz. Bunu görmek güzel."

Mercedes pilotlarıyla savaşabilmeleri hakkında Bottas, "Lewis'in bu kadar önünde olmak tuhaf. Sanırım sorunu vardı. Onların zorlandığını görmek şaşırtıcı fakat onlarla savaşabilmek güzel."

"Sanırım sahip olduğum bilgilerle ilk sezonum için hayal edebileceğim en iyi senaryodayız. Yani verdiğim karardan kesinlikle mutluyum. Genel anlamda çok mutluyum, yarışmaktan keyif alıyorum." dedi.

Geçen hafta startta problem yaşayan Bottas, şu anda durumun nasıl olduğu sorulduğunda, "Daha iyi fakat mükemmel değil. Bazı debriyaj titreşim sorunları var fakat artık o kadar sık olmuyor."

"Dün gridde yaptığım start antrenmanı güzeldi. Bu yüzden yarış için yapabileceğim tek şey iyi geçmesini dilemek." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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